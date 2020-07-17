Сьогодні відбудеться останнє ЗНО – абітурієнти складатимуть хімію

Після того, як ЗНО з географії не склали третина абітурієнтів, сьогодні відбудеться останнє ЗНО з хімії. На тестування зареєструвалися 14105 випускників, про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передають Українські Новини. Сьогодні відбудеться останнє тестування ЗНО з хімії. "Сертифікаційна робота з хімії налічує 52 завдання різних форм: з вибором однієї правильної відповіді (34 завдання), на встановлення відповідності ("логічні пари) (4 завдання), відкритої форми з короткою відповіддю (14 завдань)", – йдеться в повідомленні. В пункт тестування учасників будуть допускати до 10:50. Якщо учасник прибуде в пункт тестування після 10:50, його не буде допущено до участі в ЗНО. Абітурієнти мають мати з собою необхідні документи: оригінал Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; паспорт або інший документ, серія (за наявності) та номер якого зазначені в сертифікаті; запрошення-перепустку для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Якщо абітурієнт не може пред'явлення оригінал Сертифіката, паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті, або за умови надання копій цих документів або електронної версії ID-карти в мобільному застосунку "Дія", абітурієнта не допустять до пункту проведення ЗНО. Раніше Українські Новини повідомляли, зовнішнє незалежне оцінювання не склали 13% абітурієнтів з математики, 8% – з фізики. Також результати зовнішнього незалежного оцінювання з географії оголосять до 29 липня на інформаційних сторінках учасників ЗНО.