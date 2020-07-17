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17 липня 2020, пʼятниця, 11:02 7
Суспільство 2020-07-17T11:30:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні відбудеться останнє ЗНО – абітурієнти складатимуть хімію

Сьогодні відбудеться останнє ЗНО – абітурієнти складатимуть хімію

Ирина Николенко
ЗНО, ЗНО-2020, ЗНО з хімії
ЗНО 2020 по хімії. Фото: testportal.gov.ua
ЗНО 2020 по хімії. Фото: testportal.gov.ua

Після того, як ЗНО з географії не склали третина абітурієнтів, сьогодні відбудеться останнє ЗНО з хімії. На тестування зареєструвалися 14105 випускників, про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передають Українські Новини.

Сьогодні відбудеться останнє тестування ЗНО з хімії.

"Сертифікаційна робота з хімії налічує 52 завдання різних форм: з вибором однієї правильної відповіді (34 завдання), на встановлення відповідності ("логічні пари) (4 завдання), відкритої форми з короткою відповіддю (14 завдань)", – йдеться в повідомленні.

В пункт тестування учасників будуть допускати до 10:50. Якщо учасник прибуде в пункт тестування після 10:50, його не буде допущено до участі в ЗНО.

Абітурієнти мають мати з собою необхідні документи:

  • оригінал Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
  • паспорт або інший документ, серія (за наявності) та номер якого зазначені в сертифікаті;
  • запрошення-перепустку для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

Якщо абітурієнт не може пред'явлення оригінал Сертифіката, паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті, або за умови надання копій цих документів або електронної версії ID-карти в мобільному застосунку "Дія", абітурієнта не допустять до пункту проведення ЗНО.

Раніше Українські Новини повідомляли, зовнішнє незалежне оцінювання не склали 13% абітурієнтів з математики, 8% – з фізики.

Також результати зовнішнього незалежного оцінювання з географії оголосять до 29 липня на інформаційних сторінках учасників ЗНО.

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