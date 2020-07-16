ЗНО з математики не здали 13% абітурієнтів, з фізики — 8%

13% абітурієнтів не здали зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з математики, тоді як 8% не склали тест з фізики. Про це сказано в повідомленні пресслужби Українського центру оцінювання якості освіти, передають Українські Новини. "Від загальної кількості осіб, які брали участь в тестуванні по кожному з названих нижче предметів, поріг "склав\/не склав" подолали: з математики 87% осіб; з фізики - 92%", — сказано в ньому. Зазначається, що у четвер відбулося перше засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти за визначенням порогу "склав\/не склав". Був визначений пороговий бал "склав\/не склав" для тестів з математики та фізики. Члени експертної комісії після обговорення прийняли рішення встановити пороговий бал з математики, який відповідає 9 тестовим балам, з фізики — 12. 17 липня на інформаційних сторінках учасників будуть розміщені результати ЗНО з математики та фізики. Раніше Українські Новини повідомляли, результати Зовнішнього незалежного оцінювання з географії оголосять до 29 липня. Також 7 липня відбулося ЗНО з англійської мови, на яке зареєструвалися 117,6 тисяч абітурієнтів.