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16 липня 2020, четвер, 17:46 9
Суспільство 2020-07-16T18:45:02+03:00
Українські Новини
ЗНО з математики не здали 13% абітурієнтів, з фізики — 8%

ЗНО з математики не здали 13% абітурієнтів, з фізики — 8%

Ольга Фандорина
ЗНО, ЗНО з математики, ЗНО з фізики, порогові бали ЗНО 2020
Тестування. Фото: umannews.city
Тестування. Фото: umannews.city

13% абітурієнтів не здали зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з математики, тоді як 8% не склали тест з фізики.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Українського центру оцінювання якості освіти, передають Українські Новини.

"Від загальної кількості осіб, які брали участь в тестуванні по кожному з названих нижче предметів, поріг "склав/не склав" подолали: з математики 87% осіб; з фізики - 92%", — сказано в ньому.

Зазначається, що у четвер відбулося перше засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти за визначенням порогу "склав/не склав".

Був визначений пороговий бал "склав/не склав" для тестів з математики та фізики.

Члени експертної комісії після обговорення прийняли рішення встановити пороговий бал з математики, який відповідає 9 тестовим балам, з фізики — 12.

17 липня на інформаційних сторінках учасників будуть розміщені результати ЗНО з математики та фізики.

Раніше Українські Новини повідомляли, результати Зовнішнього незалежного оцінювання з географії оголосять до 29 липня.

Також 7 липня відбулося ЗНО з англійської мови, на яке зареєструвалися 117,6 тисяч абітурієнтів.

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