Додаткова сесія ЗНО розпочнеться з 24 липня: графік тестування

Основна сесія ЗНО-2020 закінчилася 17 липня тестуванням з хімії, додаткова сесія зовнішнього незалежного тестування розпочнеться 24 липня. Про це повідомляє видання "Освіта", передають Українські Новини.

24 липня розпочнеться додаткова сесія ЗНО-2020. Сесія триватиме до 10 серпня, під час проведення якої зареєстровані учасники тестування матимуть можливість скласти тести з визначених навчальних предметів.

Хто може брати участь

Скласти тестування на додатковій сесії можуть ті абітурієнти, які були учасниками основної сесії, які з об'єктивних причин не взяли участь у тестуванні. Також дозволяється складати тести тим особам, які брали участь в антитерористичній операції, які проживають на тимчасово окупованій території або перебувають в установах виконання покарань.

"Повідомлення про місце та час проведення додаткової сесії будуть розміщуватися у вигляді запрошень-перепусток на інформаційних сторінках учасників зовнішнього оцінювання не пізніше ніж за п'ять календарних днів до проведення додаткової сесії зовнішнього оцінювання з певного навчального предмету", – йдеться в повідомленні.

Результати додаткової сесії ЗНО будуть оголошені до 14 серпня.

Графік проведення додаткової сесії ЗНО 2020:

фізика – 24 липня;

математика – 28 липня;

іспанська мова – 29 липня;

французька мова – 30 липня;

німецька мова – 31 липня;

англійська мова – 3 серпня;

українська мова та література – 4 серпня;

біологія – 5 серпня;

історія України – 6 серпня;

географія – 7 серпня;

хімія – 10 серпня.

Раніше Українські Новини повідомляли, зовнішнє незалежне оцінювання не склали 13% абітурієнтів з математики, 8% – з фізики.

Також Міністерство освіти визначило порогові бали ЗНО 2020 з математики та фізики: 9 і 12 балів.