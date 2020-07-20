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20 липня 2020, понеділок, 20:05 4
Суспільство 2020-07-20T20:45:01+03:00
Українські Новини
Додаткова сесія ЗНО розпочнеться з 24 липня: графік тестування

Додаткова сесія ЗНО розпочнеться з 24 липня: графік тестування

Ирина Николенко
ЗНО, ЗНО-2020, Додаткова сесія ЗНО
Додаткова сесія ЗНО 2020. Фото: pixabay.com
Додаткова сесія ЗНО 2020. Фото: pixabay.com

Основна сесія ЗНО-2020 закінчилася 17 липня тестуванням з хімії, додаткова сесія зовнішнього незалежного тестування розпочнеться 24 липня. Про це повідомляє видання "Освіта", передають Українські Новини.

24 липня розпочнеться додаткова сесія ЗНО-2020. Сесія триватиме до 10 серпня, під час проведення якої зареєстровані учасники тестування матимуть можливість скласти тести з визначених навчальних предметів.

Хто може брати участь

Скласти тестування на додатковій сесії можуть ті абітурієнти, які були учасниками основної сесії, які з об'єктивних причин не взяли участь у тестуванні. Також дозволяється складати тести тим особам, які брали участь в антитерористичній операції, які проживають на тимчасово окупованій території або перебувають в установах виконання покарань.

"Повідомлення про місце та час проведення додаткової сесії будуть розміщуватися у вигляді запрошень-перепусток на інформаційних сторінках учасників зовнішнього оцінювання не пізніше ніж за п'ять календарних днів до проведення додаткової сесії зовнішнього оцінювання з певного навчального предмету", – йдеться в повідомленні.

Результати додаткової сесії ЗНО будуть оголошені до 14 серпня.

Графік проведення додаткової сесії ЗНО 2020:

  • фізика – 24 липня;
  • математика – 28 липня;
  • іспанська мова – 29 липня;
  • французька мова – 30 липня;
  • німецька мова – 31 липня;
  • англійська мова – 3 серпня;
  • українська мова та література – 4 серпня;
  • біологія – 5 серпня;
  • історія України – 6 серпня;
  • географія – 7 серпня;
  • хімія – 10 серпня.

Раніше Українські Новини повідомляли, зовнішнє незалежне оцінювання не склали 13% абітурієнтів з математики, 8% – з фізики.

Також Міністерство освіти визначило порогові бали ЗНО 2020 з математики та фізики: 9 і 12 балів.

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