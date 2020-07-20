Додаткова сесія ЗНО розпочнеться з 24 липня: графік тестування

Основна сесія ЗНО-2020 закінчилася 17 липня тестуванням з хімії, додаткова сесія зовнішнього незалежного тестування розпочнеться 24 липня. Про це повідомляє видання "Освіта", передають Українські Новини. 24 липня розпочнеться додаткова сесія ЗНО-2020. Сесія триватиме до 10 серпня, під час проведення якої зареєстровані учасники тестування матимуть можливість скласти тести з визначених навчальних предметів. Хто може брати участь Скласти тестування на додатковій сесії можуть ті абітурієнти, які були учасниками основної сесії, які з об'єктивних причин не взяли участь у тестуванні. Також дозволяється складати тести тим особам, які брали участь в антитерористичній операції, які проживають на тимчасово окупованій території або перебувають в установах виконання покарань. "Повідомлення про місце та час проведення додаткової сесії будуть розміщуватися у вигляді запрошень-перепусток на інформаційних сторінках учасників зовнішнього оцінювання не пізніше ніж за п'ять календарних днів до проведення додаткової сесії зовнішнього оцінювання з певного навчального предмету", – йдеться в повідомленні. Результати додаткової сесії ЗНО будуть оголошені до 14 серпня. Графік проведення додаткової сесії ЗНО 2020: фізика – 24 липня; математика – 28 липня; іспанська мова – 29 липня; французька мова – 30 липня; німецька мова – 31 липня; англійська мова – 3 серпня; українська мова та література – 4 серпня; біологія – 5 серпня; історія України – 6 серпня; географія – 7 серпня; хімія – 10 серпня. Раніше Українські Новини повідомляли, зовнішнє незалежне оцінювання не склали 13% абітурієнтів з математики, 8% – з фізики. Також Міністерство освіти визначило порогові бали ЗНО 2020 з математики та фізики: 9 і 12 балів.