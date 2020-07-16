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16 липня 2020, четвер, 16:32 10
Суспільство 2020-07-16T17:45:02+03:00
Українські Новини
Міносвіти визначило порогові бали ЗНО з математики та фізики

Міносвіти визначило порогові бали ЗНО з математики та фізики

Ирина Николенко
ЗНО, Міносвіти, ЗНО-2020, порогові бали ЗНО 2020
ЗНО 2020. Фото: pixabay.com
ЗНО 2020. Фото: pixabay.com

Після того, як 15 липня абітурієнти складали зовнішнє незалежне тестування (ЗНО) з географії, Міністерство освіти встановило граничні бали з математики та фізики. Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії, яке транслювалося на сторінці Міністерства освіти і науки в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

Український центр оцінювання якості освіти встановив граничні бали з двох навчальних предметів. Так, поріг склав/не склав для ЗНО з математики на рівні 9 балів, для ЗНО з фізики на рівні 12 балів.

"Пороговий бал ЗНО з математики в цьому році становить 9 балів. Відповідно до встановлених граничних балів, кількість учасників, які не долають поріг, дорівнює 19 334, або 12,71%, кількість учасників, долають поріг, 132 тис. 745, або 87,29%", – повідомив глава УЦОЯО Валерій Бойко.

Пороговий бал ЗНО з фізики становить 12 балів. Відповідно, 8% абітурієнтів або 1713 учасників ЗНО не подолали цей поріг.

Поріг "склав/не склав" становить мінімальну кількість тестових балів, яку мав набрати учасник ЗНО, щоб отримати оцінку за шкалою 100-200 балів і мати можливість брати участь в конкурсному відборі у вищі навчальні заклади.

Раніше Українські Новини повідомляли, що у Міносвіти вирішили знизити порогові бали ЗНО-2020 через карантин.

Також повідомляли, що в мережі неофіційно з'явилися правильні відповіді до ЗНО-2020 з біології.

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