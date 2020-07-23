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23 липня 2020, четвер, 08:28 3
Суспільство 2020-07-23T08:44:32+03:00
Українські Новини
Адаптивний карантин вВ Україні продовжили. Скільки днів до його завершення і що дозволено

Адаптивний карантин вВ Україні продовжили. Скільки днів до його завершення і що дозволено

Елена Новикова
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Продовження карантину, Карантин в Україні, Адаптивний карантин
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

Сьогодні розпочався 134-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

На засіданні Кабміну 22 липня було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину до 31 серпня.

До цієї дати залишилося 40 днів.

1 червня в Україні стартував третій етап пом'якшення протиепідеміологічних заходів, введених раніше у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19.

З 1 червня дозволена робота тренажерних залів, спортивних майданчиків та басейнів.

Відновлюється автотранспортне і залізничне сполучення між регіонами.

Кафе і ресторани зможуть приймати відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідеміологічних заходів; люди старші 60 років не будуть зобов'язані дотримуватися самоізоляцію; буде відновлене внутрішнє авіасполучення, з 15 червня — міжнародне сполучення з країнами, які будуть приймати рейси з України; перевозити легковими автомобілями можна буде до п'яти людей, включаючи водія (без урахування дітей до 14 років).

З 10 червня, частково відновлюється пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі, час роботи обмежений з 11:00 до 14:00.

З 15 червня уряд відкрив пункти пропуску та контролю в аеропортах України, а також дозволив в'їзд для іноземців з країн, де немає значного поширення коронавірусу.

Також відновлюється робота пунктів пропуску "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованими Росією АР Крим р. і Севастополь.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менш ніж 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін продовжив карантин до кінця літа і розділив області на чотири зони.

Також Президент Володимир Зеленський виступає проти продовження карантину в Україні більш ніж на місяць.

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