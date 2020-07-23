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23 липня 2020, четвер, 11:32 26
Суспільство 2020-07-23T12:45:02+03:00
Українські Новини
Після різкого зростання захворюваність на коронавірус у Києві пішла на спад

Після різкого зростання захворюваність на коронавірус у Києві пішла на спад

Анна Рудык
Київ, Пандемія, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві, Пандемія коронавірусу, статистика коронавірусу, Динаміка COVID-19
Коронавірус
Коронавірус

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) в Києві 22 липня порівняно з попередніми даними зросла на 112 осіб до 7 278.

Про це повідомив мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Кількість киян, у яких за минулу добу виявили коронавірус, збільшилася ще на 112 осіб. На сьогодні в столиці вже 7 278 підтверджених випадків захворювання COVID-19", — написав він.

Захворіли 60 жінок віком від 19 до 88 років, 2 дівчинки у віці 6 місяців і 14 років, 47 чоловіків у віці від 19 до 73 років, а також 3 хлопчика у віці від 4 до 15 років.

У лікарні за минулу добу було госпіталізовано 13 осіб, решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання зафіксовано у Дарницькому районі — 20, Деснянському — 16, Печерському та Солом'янському — по 13.

Одужали за минулу добу 25 осіб.

Всього коронавірус подолали 2 546 киян.

Як повідомляли Українські Новини, Моз до осені хоче удвічі збільшити кількість тестувань на коронавірус.

Також сьогодні почався 134-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу https://ukranews.com/ua/news/716174-karantyn-v-ukrayini-prodovzhylyCOVID-19.

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