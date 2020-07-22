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22 липня 2020, середа, 11:05 7
Суспільство 2020-07-22T12:15:02+03:00
Українські Новини
У Києві за добу захворюваність на коронавірус зросла майже вдвічі

У Києві за добу захворюваність на коронавірус зросла майже вдвічі

Анна Рудык
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Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) в Києві 21 липня порівняно з попередніми даними збільшилася на 132 людини до 7 166.

Про це повідомив мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Знову невтішні цифри з розповсюдження вірусу в Києві. За минулу добу коронавірус виявили ще у 132 жителів столиці. 14 з них — діти. Сьогодні в Києві вже 7 166 підтверджених випадків захворювання COVID-19", — написав він.

Наголошується, що захворіли 57 жінок у віці від 19 до 66 років, 61 чоловік у віці від 19 до 90 років, 8 дівчаток від 4 до 15 років і 6 хлопчиків від 6 до 14 років.

У тому числі захворіли 4 медики.

У лікарні за минулу добу було госпіталізовано 20 людей, решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання зафіксовано за минулу добу в Дарницькому районі — 35, Солом'янському — 17, Дніпровському — 16 випадків.

Одужали за минулу добу 66 осіб.

Всього коронавірус подолав 2 521 киянин.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ до осені хоче удвічі збільшити кількість тестувань на коронавірус.

Також Київ і Одеська область знову готові до пом'якшення карантину.

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