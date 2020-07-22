У SpaceX показали, як повертаються на Землю багаторазові обтічники ракети Falcon 9

У компанії Ілона Маска SpaceX показали, як повертаються на Землю обтічники носової частини ракети-носія Falcon 9. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на twitter SpaceX. Так, перша багаторазова частина ракети Falcon 9, яка 20 липня допомогла вивести на орбіту Землі перший військовий супутник зв'язку Південної Кореї, повернулася на Землю за 8 хвилин 40 секунд після запуску з космодрому на мисі Канаверел. Videos of yesterday's catch of both fairing halves pic.twitter.com\/yzTDFzlulL — SpaceX (@SpaceX) July 21, 2020 У компанії зазначають, що Falcon 9, яка використовувалася у запуску супутника Південної Кореї, 30 травня вивела на орбіту космічний корабель Crew Dragon, який доставив астронавтів Дугласа Херлі і Боба Бенці на Міжнародну космічну станцію. Зазначимо, що вже 3 червня ракета Falcon 9, яка вивела астронавтів NASA Falcon 9's first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com\/fPbckYFySh — SpaceX (@SpaceX) July 20, 2020 Згодом Маск повідомив, що обидві частини носового обтічника вдалося "впіймати" кораблям компанії. Watch Falcon 9 launch ANASIS-II → https:\/\/t.co\/bJFjLCzWdK https:\/\/t.co\/iYHJZnZobv — SpaceX (@SpaceX) July 20, 2020 Як повідомляли Українські Новини, SpaceX успішно запустив астронатів у космос.