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  • У SpaceX показали, як повертаються на Землю багаторазові обтічники ракети Falcon 9
22 липня 2020, середа, 13:11 4
Космос 2020-07-22T13:45:02+03:00
Українські Новини
У SpaceX показали, як повертаються на Землю багаторазові обтічники ракети Falcon 9

У SpaceX показали, як повертаються на Землю багаторазові обтічники ракети Falcon 9

Елизавета Кесельман
Космос, SpaceX, Falcon 9, Ілон Маск

У компанії Ілона Маска SpaceX показали, як повертаються на Землю обтічники носової частини ракети-носія Falcon 9. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на twitter SpaceX.

Так, перша багаторазова частина ракети Falcon 9, яка 20 липня допомогла вивести на орбіту Землі перший військовий супутник зв'язку Південної Кореї, повернулася на Землю за 8 хвилин 40 секунд після запуску з космодрому на мисі Канаверел.

Videos of yesterday's catch of both fairing halves pic.twitter.com/yzTDFzlulL

— SpaceX (@SpaceX) July 21, 2020

 

У компанії зазначають, що Falcon 9, яка використовувалася у запуску супутника Південної Кореї, 30 травня вивела на орбіту космічний корабель Crew Dragon, який доставив астронавтів Дугласа Херлі і Боба Бенці на Міжнародну космічну станцію. Зазначимо, що вже 3 червня ракета Falcon 9, яка вивела астронавтів NASA

Falcon 9's first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/fPbckYFySh

— SpaceX (@SpaceX) July 20, 2020

Згодом Маск повідомив, що обидві частини носового обтічника вдалося "впіймати" кораблям компанії.

Watch Falcon 9 launch ANASIS-II → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/iYHJZnZobv

— SpaceX (@SpaceX) July 20, 2020

 

Як повідомляли Українські Новини, SpaceX успішно запустив астронатів у космос.

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