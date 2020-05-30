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30 травня 2020, субота, 23:14 9
Світ 2020-05-30T23:45:01+03:00
Українські Новини
Відео дня: SpaceX вперше відправив астронавтів у космос

Відео дня: SpaceX вперше відправив астронавтів у космос

Ярина Вацяк
Космос, NASA, МКС, НАСА, SpaceX, Ілон Маск, трансляція запуску SpaceX, запуск SpaceX

В США відбувся успішний запуск пілотованого корабля компанії SpaceX з двома американськими астронавтами, Робертом Бенкен та Дугласом Херлі.

Як і планувалося, корабель Crew Dragon рухається в бік Міжнародної космічної станції (МКС), пише "ВВС-Україна".

Ракета-носій Falcon 9 підняла в небо Crew Dragon близько 22:20 за київським часом.

Перший ступінь ракети відділився приблизно через три хвилини після старту, а приблизно на 10-ій хвилині польоту він, як і планували, повернувся на спеціальну платформу SpaceX в Атлантичному океані.

Корабель продовжує рух до МКС самостійно, використовуючи власні двигуни. Орієнтовно, цей шлях займе трохи менше доби.

Другий ступінь згорить в атмосфері. Після його відділення Центр керування польотами та екіпаж привітали одне одного з успішним запуском.

Як повідомляли Українські Новини, у середу, 27 травня, о 23:33 за київським часом компанія Ілона Маска SpaceX мав відбутися запуск SpaceX Demonstration Mission 2.

Запуск мав відбутися в середу, але його скасували за 17 хвилин до зльоту, через несприятливі погодні умови.

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