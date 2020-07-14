У NASA назвали дату запуску космічної місії на Марс

NASA (Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору) заявило, що 30 липня планує запуск космічного корабля на Марс з марсоходом Perseverance.

Про це йдеться в повідомленні NASA.

"Найближча можливість для запуску визначена 30 липня о 7:50 ранку за східноамериканським часом (14:50 за Києвом - ред.)", - сказано в ньому.

Зараз команда, яка готує до запуску корабель "Mars 2020" працює над тим, щоб доставити марсохід "Perseverance" на стартовий майданчик, зазначили в NASA.

Наголошується, що дата запуску може змінитися в залежності від результатів тестування всіх систем корабля, метеоумов, а також інших факторів. Загалом запуск передбачається здійснити не пізніше 15 серпня.

Як повідомляли Українські Новини, NASA назве штаб-квартиру ім'ям своєї першої темношкірої інженерки. Мері Джексон була математиком та аерокосмічним інженером.

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