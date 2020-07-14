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14 липня 2020, вівторок, 08:48 11
Космос 2020-07-14T11:15:03+03:00
Українські Новини
У NASA назвали дату запуску космічної місії на Марс

У NASA назвали дату запуску космічної місії на Марс

Валерия Драгомирова
NASA, Запуск космічного корабля, космічний корабель
NASA. Фото: mars.nasa.gov
NASA. Фото: mars.nasa.gov

NASA (Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору) заявило, що 30 липня планує запуск космічного корабля на Марс з марсоходом Perseverance.

Про це йдеться в повідомленні NASA.

"Найближча можливість для запуску визначена 30 липня о 7:50 ранку за східноамериканським часом (14:50 за Києвом - ред.)", - сказано в ньому.

Зараз команда, яка готує до запуску корабель "Mars 2020" працює над тим, щоб доставити марсохід "Perseverance" на стартовий майданчик, зазначили в NASA.

Наголошується, що дата запуску може змінитися в залежності від результатів тестування всіх систем корабля, метеоумов, а також інших факторів. Загалом запуск передбачається здійснити не пізніше 15 серпня.

Як повідомляли Українські Новини, NASA назве штаб-квартиру ім'ям своєї першої темношкірої інженерки. Мері Джексон була математиком та аерокосмічним інженером.

Раніше через коронавірус співробітників NASA перевели на віддалену роботу. Місце роботи може відвідувати тільки "ключовий персонал" організації.

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