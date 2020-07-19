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19 липня 2020, неділя, 20:22 5
Політика 2020-07-19T20:39:26+03:00
Українські Новини
Сьогодні танкер "Делфі" піднімати не стали: дати наступного підйому невідомі

Сьогодні танкер "Делфі" піднімати не стали: дати наступного підйому невідомі

Ольга Фандорина
Танкер, Судно, затонуле судно
Танкер Delfi
Танкер Delfi

Сьогодні, 19 липня, в Одесі не стали піднімати затонулий танкер "Delfi" через те, що він занадто важкий. Водолази спочатку спробують відкачати воду з корпусу танкера і дістати понтон, що порвався. Про це повідомив одеський бізнесмен Андрій Ставніцер, компанія якого - Smart Marine Concept - бере участь в операції.

"Вчора стало зрозуміло, що судно занадто важке - лопнув понтон, порвався кормовий трос. Сьогодні водолази будуть полегшувати Delfi: відкочувати кормовий відсік і новосой трюм, діставати понтон, який лопнув, і змінювати його. Буксири сьогодні працювати не будуть. Увечері - нарада робочої групи, після нього визначимо дати наступного підйому", - написав він у Facebook.

Раніше Українські Новини повідомляли, у листопаді 2019 року під Одесою зазнав лиха танкер "Делфі", його зірвало з якоря і віднесло в море.

Як повідомляли Українські Новини, морську воду біля затонулого танкера Delfi перевіряють кожен день, і раніше не виявили там нафтопродуктів.

В Одесі закривали пляж "Дельфін" через розлив нафти із затонулого ще в листопаді 2019 року танкера "Делфі".

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