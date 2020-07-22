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  • Євро злетів майже на 40 копійок, а долар — на 23. Курс валют на середу
22 липня 2020, середа, 10:15 8
Економіка 2020-07-22T12:00:02+03:00
Українські Новини
Євро злетів майже на 40 копійок, а долар — на 23. Курс валют на середу

Євро злетів майже на 40 копійок, а долар — на 23. Курс валют на середу

Анна Рудык
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Курс долара
Курс долара

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 21 липня на 23,20 коп. до 27,9877 UAH/USD, курс купівлі зріс на 17,42 коп. до 27,6297 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 37,56 коп. до 31,4652 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 39,31 коп. до 32,1274 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 27,6297 27,9877 31,4652 32,1274 3,43 3,98
Максимальний 27,8500 28,1900 31,8500 32,5000 3,82 5,00
Мінімальний 27,3500 27,8000 30,9500 31,8000 2,30 3,80

Як повідомляли Українські Новини, Шевченко зазначає, що НБУ повинен обмежити використання банками довгострокових цінних паперів замість кредитування підприємств.

Аналітики радять не поспішати з продажем доларів, оскільки очікують подальшої поступової девальвації гривні після зміни глави Нацбанку до 28 грн/долар.

Тим часом НБУ назвав пріоритети в роботі: відновлення кредитування і зниження поганих кредитів.

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