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23 липня 2020, четвер, 09:03 21
Кабмін 2020-07-23T11:15:03+03:00
Українські Новини
Більшість міністрів Кабміну не збираються йти у відпустку цього літа

Більшість міністрів Кабміну не збираються йти у відпустку цього літа

Анна Рудык
Кабмін, Відпустка, міністри
Кабмін. Фото: kmu.gov.ua
Кабмін. Фото: kmu.gov.ua

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов, з окладу якого вирахували майже 9 тис. гривень, заявив, що у відпустку влітку 2/3 Кабміну не планували вирушати.

Про це він повідомив під час брифінгу за результатами засідання уряду, передають Українські Новини.

"2/3 членів уряду не планували відпустку на літній період", - сказав він.

Немчинов зазначив, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів робочий рада з членами уряду з цього питання і всі подали свої графіки.

Відповідно до наданого графіку міністри, в той чи інший час, будуть користуватися відпусткою.

Як повідомляли Українські Новини, спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький, який збирався відпочивати в Україні цього літа, пішов у відпустку до середини серпня.

Тим часом генеральний прокурор Ірина Венедіктова не планує йти у відпустку влітку.

Тим часом Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба проведе літню відпустку в Україні, хоча вже багато країн відкривають авіасполучення. А Маас відповів журналістам, що поки не вирішив, де проведе відпустку, але у будь-якому випадку не розповів би про це публічно.

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