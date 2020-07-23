Більшість міністрів Кабміну не збираються йти у відпустку цього літа

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов, з окладу якого вирахували майже 9 тис. гривень, заявив, що у відпустку влітку 2/3 Кабміну не планували вирушати.

Про це він повідомив під час брифінгу за результатами засідання уряду, передають Українські Новини.

"2/3 членів уряду не планували відпустку на літній період", - сказав він.

Немчинов зазначив, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів робочий рада з членами уряду з цього питання і всі подали свої графіки.

Відповідно до наданого графіку міністри, в той чи інший час, будуть користуватися відпусткою.

Як повідомляли Українські Новини, спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький, який збирався відпочивати в Україні цього літа, пішов у відпустку до середини серпня.

Тим часом генеральний прокурор Ірина Венедіктова не планує йти у відпустку влітку.

Тим часом Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба проведе літню відпустку в Україні, хоча вже багато країн відкривають авіасполучення. А Маас відповів журналістам, що поки не вирішив, де проведе відпустку, але у будь-якому випадку не розповів би про це публічно.