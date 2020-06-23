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  • У Німеччині на м'ясокомбінаті виявили спалах коронавіруса. Інфіковані більше тисячі осіб
23 червня 2020, вівторок, 22:01 5
Європа 2020-06-24T00:00:03+03:00
Українські Новини
У Німеччині на м'ясокомбінаті виявили спалах коронавіруса. Інфіковані більше тисячі осіб

У Німеччині на м'ясокомбінаті виявили спалах коронавіруса. Інфіковані більше тисячі осіб

Елизавета Кесельман
Спалах коронавірусу, коронавірус у світі, ФРН
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Німеччина з наступного тижня скасує прикордонний контроль. в німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія на м'ясокомбінаті концерну Топпіеѕ виявили спалах коронавіруса. На карантин помістили більше 7 тисяч чоловік. Про це повідомляє CNN.

Як наголошується, спалах виявили на підприємстві 22 червня. Інфекція зафіксували у 1553 робітників.

Крім того, поміщені на карантин 7 тисяч осіб, які працювали на території м'ясокомбінату.

У районі навколо комбінату посилили карантин. Обмеження будуть діяти протягом тижня до 30 червня і будуть подібні заходи, які були введені в березні.

Зокрема, в Гетерсло закрилися всі школи і дитячі сади, а також всі ресторани, паби, бари, басейни і фітнес-студії будуть закриті.

Як повідомляли "Українські Новини", у Німеччині порадили не їздити в Україну до кінця осені.

Крім того, німецька влада заявили, що не будуть евакуювати своїх громадян, якщо вони захворіють на за кордоном або у відпустці.

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