У Німеччині на м'ясокомбінаті виявили спалах коронавіруса. Інфіковані більше тисячі осіб

Німеччина з наступного тижня скасує прикордонний контроль. в німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія на м'ясокомбінаті концерну Топпіеѕ виявили спалах коронавіруса. На карантин помістили більше 7 тисяч чоловік. Про це повідомляє CNN.

Як наголошується, спалах виявили на підприємстві 22 червня. Інфекція зафіксували у 1553 робітників.

Крім того, поміщені на карантин 7 тисяч осіб, які працювали на території м'ясокомбінату.

У районі навколо комбінату посилили карантин. Обмеження будуть діяти протягом тижня до 30 червня і будуть подібні заходи, які були введені в березні.

Зокрема, в Гетерсло закрилися всі школи і дитячі сади, а також всі ресторани, паби, бари, басейни і фітнес-студії будуть закриті.

Як повідомляли "Українські Новини", у Німеччині порадили не їздити в Україну до кінця осені.

Крім того, німецька влада заявили, що не будуть евакуювати своїх громадян, якщо вони захворіють на за кордоном або у відпустці.