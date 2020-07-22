Ryanair може закрити 3 бази у Німеччині через незгоду пілотів з скороченням зарплат

Найбільший лоукост Ryanair, який запускає нові рейси з Львова в Італію, можливе закриє свою базу в аеропорту Франкфурт-Хан і, ймовірно, в аеропортах Берлін-Тегель і Дюссельдорф. Про це повідомляє Reuters.

Наголошується, що закриття заплановано в кінці літа після того, як німецькі пілоти відхилили запропоновані скорочення зарплати.

Як повідомила Ryanair, скорочення зарплат ініціюють через наслідки пандемії коронавірусу. Точна кількість скорочених робочих місць не називається.

Також зазначається, що проти запропонованої економії проголосувала невелика більшість німецьких пілотів.

"Ми повинні перейти до альтернативних заходів для забезпечення економії, що, на жаль, буде означати закриття баз та звільнення", — повідомила Ryanair в листі німецьким пілотам.

Як повідомляли Українські Новини, Італія продовжила дозвіл для Ryanair на польоти в Україну до кінця осені.

Крім того, в Ryanair назвали терміни повернення грошей за скасовані рейси, , а також заборонили черги в туалети під час польоту.