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13 липня 2020, понеділок, 17:39 7
Європа 2020-07-13T18:15:02+03:00
Українські Новини
У Німеччині розповіли, як планують уникнути другої хвилі коронавірусу

У Німеччині розповіли, як планують уникнути другої хвилі коронавірусу

Елизавета Кесельман
Коронавірус, Коронавірус в Німеччині, Covid-19, Пандемія коронавірусу
Німеччина.Фото: infoindustria.com.ua
Німеччина.Фото: infoindustria.com.ua

Німеччина, яка нещодавно очолила Раду ЄС, заявила про те, що має намір запобігти другій хвилі коронавірусу восени. Про це повідомляє агентство Reuters.

Як заявив у понеділок міністр охорони здоров'я Йенс Шпан, важливо бути пильними під час поїздки за кордон, і додав, що його турбують фотографії, на яких люди відпочивають на вечірках на Майорці та ігнорують правила соціального дистанціювання.

"Ось чому зараз, особливо в дні відпусток, ми повинні намагатися запобігти зараженню. Ми не повинні автоматично очікувати другу хвилю восени і взимку. Разом, як суспільство, ми можемо запобігти її, як ми робили це вже одного разу: зламати хвилю і контролювати пандемію", — підкреслив міністр.

Йенс Шпан додав, що понад 15,5 мільйона людей встановили в Німеччині додаток для попередження про коронавірус. 500 тисяч осіб пройшли тестування на COVID-19 минулого тижня, найбільше з початку пандемії.

Як повідомляли Українські Новини, Німеччина остаточно скасувала прикордонний контроль у червні.

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