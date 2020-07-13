У Німеччині розповіли, як планують уникнути другої хвилі коронавірусу

Німеччина, яка нещодавно очолила Раду ЄС, заявила про те, що має намір запобігти другій хвилі коронавірусу восени. Про це повідомляє агентство Reuters.

Як заявив у понеділок міністр охорони здоров'я Йенс Шпан, важливо бути пильними під час поїздки за кордон, і додав, що його турбують фотографії, на яких люди відпочивають на вечірках на Майорці та ігнорують правила соціального дистанціювання.

"Ось чому зараз, особливо в дні відпусток, ми повинні намагатися запобігти зараженню. Ми не повинні автоматично очікувати другу хвилю восени і взимку. Разом, як суспільство, ми можемо запобігти її, як ми робили це вже одного разу: зламати хвилю і контролювати пандемію", — підкреслив міністр.

Йенс Шпан додав, що понад 15,5 мільйона людей встановили в Німеччині додаток для попередження про коронавірус. 500 тисяч осіб пройшли тестування на COVID-19 минулого тижня, найбільше з початку пандемії.

Як повідомляли Українські Новини, Німеччина остаточно скасувала прикордонний контроль у червні.