Дитячі табори можуть запрацювати за сприятливої епідситуації в регіоні

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що дитячі оздоровчі заклади можуть працювати за сприятливої епідемічної ситуації в регіоні в той час, як Кабмін поділив регіони на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червоної" зони,.

Про це він сказав під час засідання Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

"Дозволяється, але ми чітко маємо розуміти, що з чіткими правилами. Ці правила ще додатково будуть видані постановою головного санітарного лікаря, тобто якщо є дозвіл, наприклад, на роботу того чи іншого оздоровчого закладу", - сказав Степанов.

Також він підкреслив, що будуть визначені чіткі правила перебування в цих установах і це буде обов'язковою умовою для їх роботи.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 22 липня критеріям для пом'якшення карантину не відповідають 7 областей; порівняно з 21 липня Вінницька область визнана такою, що відповідає критеріям, Тернопільська область – не відповідає.

В той час, президент Володимир Зеленський виступає проти продовження карантину в Україні більш ніж на місяць.