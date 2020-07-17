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  • Степанов анонсував продовження адаптивного карантину до кінця літа
17 липня 2020, пʼятниця, 19:05 21
Політика 2020-07-17T20:45:02+03:00
Українські Новини
Степанов анонсував продовження адаптивного карантину до кінця літа

Степанов анонсував продовження адаптивного карантину до кінця літа

Ольга Фандорина
Карантин, МОЗ, Максим Степанов, Коронавірус, коронавірус в Україні, Адаптивний карантин
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

Міністерство охорони здоров'я підготувало відповідний проект постанови щодо продовження карантину до 31 серпня. В Україні введуть нові критерії в умовах адаптивного карантину. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу в Житомирській області, повідомляє 112.

З слів Степанова, загальні правила, за якими буде жити вся країна — це масковий режим, соціальна дистанція і антисептики. Проте в регіонах можуть посилювати карантинні заходи в залежності від того, в якій зоні перебуватимуть області.

"Більше того, ми вводимо таке поняття як кілька зон — зелена, жовта, помаранчева і червона зони... Обмеження, якщо той чи інший регіон виходить в жовту, помаранчеву або червону зону, в залежності від того будуть посилюватися", — сказав Степанов.

Як повідомляли Українські Новини, з 17 липня в Київській області забороняється працювати розважальним закладам з 23:00 до 7:00.

Тим часом у Києві зафіксували рекордну кількість людей, що вилікувалися від коронавірусу.

Львівська область, Київ і ще 6 областей не готові до пом'якшення карантину.

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