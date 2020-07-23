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23 липня 2020, четвер, 07:00 6 Документ
Силові структури 2020-07-23T07:15:02+03:00
Українські Новини
Клименко в червні отримав понад 78 тисяч гривень надбавок до зарплати

Клименко в червні отримав понад 78 тисяч гривень надбавок до зарплати

Ирина Николенко
Нацполіція, зарплата чиновників, Ігор Клименко
Ігор Клименко. Фото: Нацполиция
Ігор Клименко. Фото: Нацполиция

Зарплата голови Національної поліції Ігоря Клименка за червень становила 121 435 гривень після того, як в травні Клименко також отримав 121 тисячу гривень зарплати при посадовому окладі 40 000 гривень.

Про це йдеться у відповіді Нацполиции на запит Українських Новин.

Посадовий оклад Клименко склав 40 000 гривень, оклад за спеціальне звання - 2 600 гривень, надбавка за стаж служби - 21 300 гривень, надбавка за виконання функцій експерта з питань таємниць - 8 000 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 8 000 гривень, надбавка за специфічні умови служби - 41 535 гривень.

Зарплата Ігоря Клименка. Скріншот відповіді на запит Українських НовинЗарплата Ігоря Клименка. Скріншот відповіді на запит Українських Новин

Як повідомляли Українські Новини, глава Служби безпеки України Іван Баканов в червні заробив 93 587 гривень, розмір окладу не уточнюється.

Водночас повідомлялося, що після того, як у квітні зарплати силовиків становили від 241,5 тис. до 46,3 тис. гривень, у травні 2020 року заробітні плати голів силових відомств становили від 121 тис. гривень до 47 тис. гривень.

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