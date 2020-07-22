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22 липня 2020, середа, 06:16 5
Силові структури 2020-07-22T07:00:02+03:00
Українські Новини
Зарплата Баканова зростає третій місяць поспіль і вже перевалила за 93 тисячі

Зарплата Баканова зростає третій місяць поспіль і вже перевалила за 93 тисячі

Кира Молчанова
СБУ, зарплата чиновників, Іван Баканов
Іван Баканов. Скріншот трансляції
Іван Баканов. Скріншот трансляції "Рада"

За червень заробітна плата голови Служби безпеки України Івана Баканова станвила 93 587 гривень, тоді як в червні минулого року Баканов отримав  54 564 гривні.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.

Розмір окладу Баканова не уточнюється.

Зарплата вказана з урахуванням надбавок і премій.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата Баканова за травень становила 89 тис. гривень.

А в квітні глава СБУ одержав 87 399 гривень з урахуванням надбавок і премій.

У березні глава Служби безпеки України Іван Баканов заробив 87 399 тисяч гривень зарплати. Розмір окладу Баканова не уточнюється. Зарплата вказана з урахуванням надбавок і премій.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов в СБУ заробив в 5 разів більше, ніж у "95 кварталі". Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Іван Баканов задекларував заробітну плату за роботу в "Квартал 95" у розмірі 107,7 тис. гривень, а за роботу на посаді голови СБУ – 536,5 тис. гривень.

 

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