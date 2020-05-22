підписатися на розсилку
26.6 26.96
28.95 29.6
˟
22 травня 2020, пʼятниця, 18:31 5
Економіка 2020-05-22T18:46:41+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на 21,4% на травень

"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на 21,4% на травень

Ярина Вацяк
Нафтогаз, Ціни на газ
Газ
Газ

Після того, як місяць назад ціну на газ для населення майже на 15%, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" знову знизила на травень ціну на природний газ для населення на умовах положення про накладення спеціальних обов'язків (ПСО) на 21,4%, або на 621,28 гривні/тис. куб. м до 2 275,72 гривень/тис. куб. м (без ПДВ, націнки газсбытов і витрат на транспортування газу розподільними і магістральними трубопроводами) порівняно з квітнем.

Про це йдеться в повідомленні прсслужи "Нафтогазу", передають Українські Новини.

У ньому зазначається, що світова економічна криза викликала рекордне падіння цін на всі види енергоносіїв, у тому числі на газ і за даними аналітиків "Нафтогазу", у травні ціна газу в Європі досягла історичного мінімуму за останні 10 років.

"Цінова ситуація на ринку сприяє намірам Уряду лібералізувати ринок газу для населення з 1 липня цього року. В міжопалювальний сезон передумов для зростання цін менше, ніж в холодну пору року. Історично низькі ціни, великі запаси газу в європейських і українських сховищах і літній період — все це дозволить зробити плавний і безпечний перехід для українських споживачів до вільного ринку", - сказав голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Наголошується, що при розрахунку ціни газу для населення на травень "Нафтогаз", як і в квітні, вибирав з двох можливих опцій: ціни, розрахованої за постановою Кабінету Міністрів та середньозваженої ціни переможців за результатами торгів на поставку газу "Оператору ГТС України".

Як повідомляли Українські Новини, на час карантину заборонили відключати електрику і газ на стратегічно важливих об'єктах.

Крім того, "Нафтогаз" підвищила на квітень ціни на газ для бізнесу.

Більше новин про: Нафтогаз Ціни на газ

Зеленський ввів новий податок на зарубіжні стартапи українців
У квітні промвиробництво скоротилося на 16,2%
Новини
Дитячим садкам дозволили не відкриватися, якщо до прийому дітей в карантин там не готові 18:43
Водій таксі в масці. Фото: прес-служба Über
П'ятничні тарифи на таксі продовжують лізти вгору 18:34
Бойко назвав основні провали року президента Зеленського 18:33
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на 21,4% на травень 18:31
Підписантів петиції про передачу Києво-Печерської лаври до ПЦУ Зеленский відправив до Шмигаля 18:17
більше новин
Ситник отримував вказівки у справі Приватбанку від екс-посла США в Україні, - політолог 19:05
У Шокіна розраховують на неупереджене розслідування справи проти Байдена, – оприлюднено звернення до Зеленського 17:07 Документ
Кандидатом в мери Києва може стати Тищенко, — політолог 15:23
Контрабанда сигарет досягла 6,6% внаслідок непродуманої економічної і соціальної політики, інспірованої антитютюновим лобі, - ЗМІ 09:59
"Нова пошта" тестує термобокси для ліків, яким потрібний температурний режим 17:11
більше новин
Кабмін дозволив ходити по вулицях без маски 11:26 Інфографіка
В Мінсоцполітики заявили, що зростання бідності українцям не загрожує 21:58
Київ і ще 11 областей не відповідають показникам для пом'якшення карантину і запуску транспорту, — МОЗ 10:45 Карта
У Києві метро можуть не відкрити 25 травня, - ЗМІ 19:09
У квітні промвиробництво скоротилося на 16,2% 16:07
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok