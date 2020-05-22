"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на 21,4% на травень

Після того, як місяць назад ціну на газ для населення майже на 15%, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" знову знизила на травень ціну на природний газ для населення на умовах положення про накладення спеціальних обов'язків (ПСО) на 21,4%, або на 621,28 гривні/тис. куб. м до 2 275,72 гривень/тис. куб. м (без ПДВ, націнки газсбытов і витрат на транспортування газу розподільними і магістральними трубопроводами) порівняно з квітнем.

Про це йдеться в повідомленні прсслужи "Нафтогазу", передають Українські Новини.

У ньому зазначається, що світова економічна криза викликала рекордне падіння цін на всі види енергоносіїв, у тому числі на газ і за даними аналітиків "Нафтогазу", у травні ціна газу в Європі досягла історичного мінімуму за останні 10 років.

"Цінова ситуація на ринку сприяє намірам Уряду лібералізувати ринок газу для населення з 1 липня цього року. В міжопалювальний сезон передумов для зростання цін менше, ніж в холодну пору року. Історично низькі ціни, великі запаси газу в європейських і українських сховищах і літній період — все це дозволить зробити плавний і безпечний перехід для українських споживачів до вільного ринку", - сказав голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Наголошується, що при розрахунку ціни газу для населення на травень "Нафтогаз", як і в квітні, вибирав з двох можливих опцій: ціни, розрахованої за постановою Кабінету Міністрів та середньозваженої ціни переможців за результатами торгів на поставку газу "Оператору ГТС України".

Як повідомляли Українські Новини, на час карантину заборонили відключати електрику і газ на стратегічно важливих об'єктах.

Крім того, "Нафтогаз" підвищила на квітень ціни на газ для бізнесу.