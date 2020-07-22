"Слуга народу" Сушко відкликав свій підпис під законопроєктом про медіа

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Павло Сушко відкликав свій підпис під законопроєктом №2693-д про медіа, який журнадлісти просили парламент не приймати.

Про це свідчить інформація, розміщена на сайті Ради, передають Українські Новини.

Серед ініціаторів відповідного законопроєкту Сушко на сьогодні не вказаний, хоча раніше він був у переліку ініціаторів.

Інформація про причини відкликання парламентарієм підпису в ЗМІ відсутня.

Голова Ради Дмитро Разумков прогнозує розгляд законопроєкту №2693-д про медіа у вересні.

Експерт Ради Європи рекомендує відмовитися від передачі Нацраді регулювання інтернет-ЗМІ. Також журналісти вимагають не регулювати онлайн-медіа через Нацраду телерадіомовлення

Також медіаюрист заявив, що новий законопроєкт "Про медіа" дає можливість припинити мовлення будь-якого телеканалу за 1 день.

Як повідомляли Українські Новини, законопроєкт "Про медіа", що передбачає обмеження журналістів, містить інструменти цензури. Про це йдеться у правовому аналізі законопроєкту "Про медіа", підготовленому Офісом представника Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра. В аналізі зазначається, що існують побоювання щодо низки обмежень в законопроєкті, що зачіпають контент, який може поширюватися на території України.