У Раді Європи рекомендують відмовитися від передачі Нацраді регулювання інтернет-ЗМІ

Тоді як НСЖУ вимагає, щоб "Венеціанська комісія" розглянула доопрацьований законопроєкт про медіа, консультант Ради Європи Жан-Франсуа Фурнемон рекомендує відмовитися від передачі Національній раді з телебачення і радіомовлення регулювання інтернет-медіа.

Про це він повідомив під час онлайн-дискусії, присвяченій законопроєкту "Про медіа".

"Я б радив не робити цього", — сказав експерт, підкресливши, що такий підхід виходив за рамки директиви ЄС AVMS, яка стосується тільки аудіовізуальних медіа.

Фурнемон додав, що якщо українські парламентарі все-таки підуть на цей крок, то в такому регулюванні заборони повинні бути обмежені до мінімуму, а реєстрація повинна бути простою і зрозумілою.

"Звичайно не повинно бути подальших зобов'язань щодо контенту, які нав'язувалися онлайн-медіа, оскільки це не є європейською практикою, і це виходить за рамки AVMS – директиви, яка стосується тільки аудіовізуальних медіа", — підкреслив експерт.

Характеризуючи законопроєкт "Про медіа", він підкреслив, що багато його формулювань мають неясний і нечіткий характер і повинні бути уточнені або перероблені.

Зокрема, це стосується питань санкцій щодо медіа, вимоги до їх власності (враховувати роботу партійної, профспілкової та іншої преси, що належить яким-небудь асоціаціям та об'єднанням), питань реєстрації та ліцензування.

На його думку, із законопроєкту повинні бути видалені параграфи, що стосуються висвітлення тем, пов'язаних з діячами комуністичного та націонал-соціалістичного режимів.

Також він підкреслив, що законопроєкт передусім повинен бути спрямований на захист права медіа на самовираження, а не концентруватися на санкционных заходи щодо преси.

Як повідомляли Українські Новини, у законопроєкті "Про медіа" №2693, який запропонований депутатами від "Слуги Народу", пропонується надати Національній раді з телебачення і радіомовлення контроль над усіма медіа, включаючи онлайн-медіа і платформи загального доступу до інформації, а також право вимагати в суді блокування онлайн-медіа.

В середині травня Рада направила на повторне перше читання законопроєкт №2693 про медіа.

1 липня парламентський комітет з гуманітарної та інформаційної політики схвалив доопрацьований текст і рекомендував Раді його прийняти, незважаючи на вимоги низки онлайн-ЗМІ і блогерів відхилити законопроект.

Представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі щодо свободи ЗМІ Арлем Дезір заявив, що накладення штрафів на ЗМІ на основі розмитих формулювань законопроєкту № 2693 "Про медіа" викликає стурбованість.

На думку НСЖУ і багатьох журналістів і ЗМІ законопроєкт містить загрози згортання свободи слова в Україні.