Журналісти вимагають не регулювати онлайн-медіа за допомогою Нацради телерадіомовлення

Влада має відхилити законопроект "Про медіа", або не регулювати ним друковані та онлайн-ЗМІ. Європейські зобов’язання України стосуються певного спектру аудіо-візуальних послуг і не є виправданням, щоб робити Нацраду з питань телебачення і радіомовлення мега-регулятором усіх українських ЗМІ.

У цьому переконані відомі журналісти, учасники прес-конференції, яка пройшла в Національній спілці журналістів України (НСЖУ): голова НСЖУ Сергій Томіленко, блогер, телеведучий Максим Назаров; журналістка, телеведуча, блогер Наталія Влащенко; президент Української асоціації медіабізнесу Олексій Погорелов; блогер Сергій Лямець; засновник новинного телеграм-каналу Pavlovsky News Андрій Павловський, перший секретар НСЖУ Ліна Кущ.

Кожен із учасників є підписантом колективного звернення до Президента та Верховної Ради України із закликом відхилити законопроект "Про медіа". Звернення уже підписали понад 200 колективів редакцій національних та регіональних ЗМІ, журналістів та блогерів.

"Ми стоятимемо і стоїмо на сторожі прав журналістів і головне – прав громадян України на отримання незалежної інформації, зручної чи незручної для будь-яких політиків. Ми захищаємо суспільний інтерес. Заяву протесту вже підписали понад 200 колективів редакцій, і ця заява щодня доповнюється новими підписами. Головний заклик журналістської спільноти – не доопрацьовувати законопроект, а відхилити і чесно розпочати діалог щодо реформування", - наголосив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

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"Я чекала за рік роботи Президента і його команди візії майбутнього, візії розвитку інформаційної сфери, візії розвитку нової сучасної журналістики, - зазначила телеведуча та блогер Наталія Влащенко, - Натомість ми отримали проекти закону "Про фейки" (дезінформацію) та "Про медіа". Виявляється, владу цікавить цензура та обмеження прав журналістів".

"Коли я бачу під заявою підписи і "правильних", і "неправильних" журналістів, тобто, колег, з якими нас ідеологічно розривали 6 років, то прекрасно розумію, що зараз правильно і неправильно роблять "Слуги народу", - переконаний телеведучий і блогер Максим Назаров. – Члени команди Президента мають розуміти, що боротися із журналістами – це хоч й традиція в Україні, але це справа невдячна".

"Закрутити гайки» на ринку онлайн-медіа придумали українські чиновники та депутати. Європа цього від нас не вимагає, - наголосив блогер та відомий журналіст з економічної тематики Сергій Лямець. – Учора під час участі в онлайн-обговоренні законопроекту "Про медіа" експерт Ради Європи підтвердив, що жорстке регулювання онлайн-ЗМІ на рівні з аудіо-візуальними медіа є невиправданим".

"Повноваження Нацради, права журналістів, самоцензура, прозорі та чіткі критерії для штрафів та санкцій – відповідей на важливі питання, які тривожать журналістів та медіабізнес немає", - прокоментував президент Української асоціації медіа бізнесу Олексій Погорелов.

"Де українські гроші для українських медіа для українців? Ця історія із проектом "Про медіа" - це нагода, щоб журналісти донесли владі про свої реальні потреби, щоб покращити інформування громадян, - переконаний засновник новинного телеграм каналу PavlovskyNews Андрій Павловський. – Йти до західних фондів за підтримкою? Ставати "агентом іноземної держави"? Чи іншої держави? В Україні має бути захист національних інтересів та продумана політика підтримки розвитку українських медіа".

"Чому законопроект не передбачає відповідальності Нацради за помилкові рішення, за зловживання, за збитки через перевищення повноважень, як це наразі передбачено у випадку неправомірних дій податкових органів?" - запитала перший секретар НСЖУ Ліна Кущ.

Обмежити вільний обмін інформацією чи доступ до певних онлайн-платформ неможливо в цивілізованій країні, наголошували учасники прес-конференції. Спроби запровадити жорстке регулювання онлайн-медіа не відповідає європейським зобов’язанням України. Національна рада з питань телебачення і радіо повинна залишатися регулятором лінійних аудіовізуальних ЗМІ, із закону повинні бути вилучені норми регулювання друкованих та онлайн-медіа.

Учасники заходу закликали журналістів продовжувати спільні дії, аби донести до Президента України позицію не допускати прийняття законопроекту, який утискає свободу слова.

Нагадаємо, що серед підписантів звернення проти проекту закону "Про медіа" є також відомі журналісти та блогери Алеся Бацман, Соня Кошкіна, Віктор Шлінчак, Дмитро Гордон, Орест Сохар, Павло Єлізаров, Олександр Швець, Юрій Романенко, Денис Іванеско, Михайло Чаплига, Роман Шрайк, Юлія Лимар та інші.