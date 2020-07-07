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07 липня 2020, вівторок, 13:15 5
Політика 2020-07-07T13:30:02+03:00
Українські Новини
Понад 100 ЗМІ просять Раду не приймати драконівський закон "Про медіа"

Понад 100 ЗМІ просять Раду не приймати драконівський закон "Про медіа"

Павло Твердохліб
Парламент, Президент, ЗМІ, Закон про медіа, Відкритий лист
Закон про медіа. Малюнок: rkc.lviv.ua
Закон про медіа. Малюнок: rkc.lviv.ua

Протягом двох днів понад 100 журналістів, медіаменеджерів і експертів підписали відкритий лист Президенту України, керівництву Верховної Ради, народним депутатам та європейським партнерам України, у якому закликали не підтримувати законопроєкту №2693 "Про медіа", інформує портал gordonua.com.

Серед підписантів, зокрема, – глава "Савік Шустер Студія" Павло Єлізаров, головний редактор газети "Факти" Олександр Швець, шеф-редакторка видання LB.ua Соня Кошкіна, генпродюсер телеканалу ZIK Наташа Влащенко, керівник інформаційного агентства "Українські новини" Денис Іванеско, шеф-редактор порталу "Хвиля" Юрій Романенко та інші.

Звернення підписали журналісти майже з усіх регіонів України.

У заяві представники ЗМІ звернули увагу, що нечітко сформульовані в законопроєкті вимоги до медіа "надають органам державної виконавчої влади повноваження щодо "встановлення правди". Вони побоюються, що такі повноваження буде використано для контролю за вираженням політичних думок, критики політичних сил, окремих політиків і посадовців.

Також журналісти висловили занепокоєність через імовірне розширення функцій Нацради, який фактично здобуде можливість блокування "кого завгодно в інтернеті", не тільки ЗМІ.

"На думку експертів, це непропорційні заходи обмеження права на свободу вираження, які може бути використано як інструмент цензури", – указано у відкритому листі.

Законопроєкт №2693 авторства нардепів від "Слуги народу" було зареєстровано у Верховній Раді наприкінці грудня 2019 року. Документ мав регулювати діяльність телебачення, радіо, преси, онлайн-медіа, стримінгових сервісів і платформ загального доступу до інформації. Автори законопроєкту, зокрема, запропонували наділити Нацраду з питань телебачення і радіомовлення функцією нагляду і контролю за всією сферою медіа.

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