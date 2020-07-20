Разумков впевнений, що розкритикований журналістами закон про медіа не буде прийнято по пришвидшеній процедурі

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прогнозує розгляд законопроєкту №2693-д про медіа, який парламент просили не приймати журналісти, у вересні. Про це він сказав під час підсумкової пресконференції в понеділок, передають Українські Новини. "Я думаю, він (законопроєкт про медіа) потребує доопрацювання... Те, що він не буде прийнятий в першому (читанні) і в цілому, я думаю, все в цьому впевнені... З розгляду його у Верховній Раді, я думаю, це буде ближче до вересня або у вересні", — сказав він. На думку спікера, депутати при розгляді документа будуть виходити з інтересів безпеки держави, свободи слова і незалежної журналістики. Разумков також підкреслив, що не підтримує повною мірою усі положення, що містяться у законопроекті до першого читання. Як повідомляли Українські Новини, експерт Ради Європи рекомендує відмовитися від передачі Нацраді регулювання інтернет-ЗМІ. Також журналісти вимагають не регулювати онлайн-медіа через Нацраду телерадіомовлення