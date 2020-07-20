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20 липня 2020, понеділок, 14:49 11
Верховна Рада і партії 2020-07-20T16:15:02+03:00
Українські Новини
Разумков впевнений, що розкритикований журналістами закон про медіа не буде прийнято по пришвидшеній процедурі

Разумков впевнений, що розкритикований журналістами закон про медіа не буде прийнято по пришвидшеній процедурі

Анна Рудык
Верховна Рада, Дмитро Разумков, законопроєкт, законопроєкт про медіа
Дмитро Разумков
Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прогнозує розгляд законопроєкту №2693-д про медіа, який парламент просили не приймати журналісти, у вересні.

Про це він сказав під час підсумкової пресконференції в понеділок, передають Українські Новини.

"Я думаю, він (законопроєкт про медіа) потребує доопрацювання... Те, що він не буде прийнятий в першому (читанні) і в цілому, я думаю, все в цьому впевнені... З розгляду його у Верховній Раді, я думаю, це буде ближче до вересня або у вересні", — сказав він.

На думку спікера, депутати при розгляді документа будуть виходити з інтересів безпеки держави, свободи слова і незалежної журналістики.

Разумков також підкреслив, що не підтримує повною мірою усі положення, що містяться у законопроекті до першого читання.

Як повідомляли Українські Новини, експерт Ради Європи рекомендує відмовитися від передачі Нацраді регулювання інтернет-ЗМІ.

Також журналісти вимагають не регулювати онлайн-медіа через Нацраду телерадіомовлення

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