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  • Офіс генпрокурора відмовився повідомляти інформацію щодо залучення Холодницького до дисциплінарної відповідальності
22 липня 2020, середа, 15:16 18
Судова влада 2020-07-22T17:15:02+03:00
Українські Новини
Офіс генпрокурора відмовився повідомляти інформацію щодо залучення Холодницького до дисциплінарної відповідаль

Офіс генпрокурора відмовився повідомляти інформацію щодо залучення Холодницького до дисциплінарної відповідальності

Елена Новикова
САП, Назар Холодницький, Офіс Генпрокурора
Назар Холодницький
Назар Холодницький

Офіс генпрокурора відмовився повідомити інформацію про те, чи притягнутий до дисциплінарної відповідальності спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький, який пішов у відпустку до середини серпня.

Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Українських Новин.

Згідно з відповіддю, надати цю інформацію немає можливості.

Українські Новини запитували інформацію про те, чи була розглянута дисциплінарна скарга щодо Холоницького і поніс він в результаті покарання.

Відповідь на запит Українських Новин про дисциплінарну відповідальність Назара ХолодницкогоВідповідь на запит Українських Новин про притягнення до дисциплінарної відповідальності Назара Холодницкого

Як повідомляли Українські Новини, не дивлячись на те, що Генпрокуратура виявила порушення у роботі Холодницького, тим не менш, Ірина Венедіктова вважає, що у нього є шанс переобратися на другий термін.

Раніше повідомлялося про те, зарплата генерального прокурора Ірини Венедиктової, яка показала декларацію, та спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького за травень становила 47,2 тис. гривень.

Крім того, зарплата Назара Холодницкого за квітень становила 241 тис. гривень. Після утримання податків і зборів Холодницький отримав 226 тис. гривень.

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