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09 червня 2020, вівторок, 11:44 9
Силові структури 2020-06-09T12:45:02+03:00
Українські Новини
Генпрокуратура виявила порушення у роботі Холодницького

Генпрокуратура виявила порушення у роботі Холодницького

Кира Молчанова
Генпрокуратура, Генпрокурор, Назар Холодницький, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Ірина Венедіктова
Ірина Венедіктова. Фото: 24tv.ua
Ірина Венедіктова. Фото: 24tv.ua

Генеральний прокурор Венедіктова Ірина заявляє, що службове розслідування стосовно керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького виявило низку порушень у його роботі.

Про це вона сказала в інтерв'ю Українським Новинам.

"Службове розслідування завершено. Факти порушення вимог КПК, Закону "Про прокуратуру" та Положення про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру знайшли своє підтвердження", - сказала вона.

Дисциплінарну скарга щодо Холодницького передано на розгляд дисциплінарної комісії.

Також Венедіктова повідомила, що з Холодницьким її пов'язують виключно робочі відносини.

Як повідомляли Українські Новини, Венедіктова не проводила жодних зустрічей зі своїм заступником - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назаром Холодницьким після того, як заявила про неефективність роботи САП.

Раніше Венедіктова звинуватила САП у неефективності і попросила продемонструвати судові вироки відносно топ-чиновників.

Холодницький минулого року витратив на відпочинок 142 тисячі гривень.

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