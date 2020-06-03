підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Щоб потрапити в Грузію, туристи повинні надати негативні ПЛР-тести на коронавірус
03 червня 2020, середа, 20:37 5
Світ 2020-06-03T21:08:55+03:00
Українські Новини
Щоб потрапити в Грузію, туристи повинні надати негативні ПЛР-тести на коронавірус

Щоб потрапити в Грузію, туристи повинні надати негативні ПЛР-тести на коронавірус

Елизавета Кесельман
Туризм, Грузія, Коронавірус, коронавірус в Грузії, ПЛР-тести
Грузія. Фото: vestikavkaza.ru
Грузія. Фото: vestikavkaza.ru

Для того, щоб відпочити в Грузії, яка має намір відкрити кордони з 1 липня, іноземні туристи повинні будуть надати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус. Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, повідомляє "Грузія Онлайн".

Як пояснив чиновник, Грузія хоче стати і залишитися "вільною від коронавіруса", тому буде вимагати від туристів довідку про негативний результат лабораторного ПЛР-тесту на коронавірус.

"У туристів, які будуть в'їжджати до Грузії, має бути актуальний результат ПЛР-тесту, інакше людину просто не впустять.Організовані туристичні групи зможуть в'їхати тільки при дотриманні цього правила", - заявив Георгій Гахарія.

Гахарія зазначив, що влада надасть можливість здати ПЛР-тест і всередині країни, але тільки у виняткових випадках.

Як повідомляє відомство, туристичні групи, з його слів, будуть розміщуватися тільки в "зелених зонах" - готелях, які пройдуть спецперевірку міністерства охорони здоров'я на дотримання всіх протоколів безпеки, що включають скринінг, безпечну організацію харчування, транспортування гостей тощо.

"До наших традицій - кухні, вина, пісень, гостинності і так далі - ми повинні додати ще один потужний бренд: Грузія як країна, ефективна в боротьбі з коронавірусом і вільна від вірусу. Інакше ми поставимо під загрозу репутацію країни", - зазначив Георгій Гахарія.

Як повідомляли Українські Новини, Україна і Грузія готові синхронно відновити авіасполучення.

Грузія вийшла з карантину і скасувала надзвичайний стан з 23 травня.

Більше новин про: Туризм Грузія Коронавірус коронавірус в Грузії ПЛР-тести

Пом'якшення карантину. З 5 червня дозволено сидіти в приміщеннях ресторанів
З 5 червня Україна запускає внутрішні авіаперельоти, — Шмигаль
Новини
Щоб потрапити в Грузію, туристи повинні надати негативні ПЛР-тести на коронавірус 20:37
Що відомо про Романа Абрамовського, який може очолити Мінекології 20:34
ДБР хоче закупити 60 наручників за 1,1 тис. гривень за штуку 19:57
На молочну корову 5 тисяч гривень: фермери отримають спецдотації від Кабміну 19:56
Напередодні виборів президента Білорусі Лукашенко відправив у відставку весь уряд 19:44
більше новин
Коли Ткаченко призначать міністром культури, він не продовжить політику Бородянського, — Карасьов 14:51
Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського 14:02
Аномальна спека і природні катаклізми: синоптики дали прогноз на літо-2020 в Україні 05:40
Олександр Ткаченко Фото: Facebook\Ткаченко
Ткаченка підловили на брехні про "Укркінохроніку", - ЗМІ 14:45
Суд і АРМА допомогли Зеленському відкрити нову сторінку у відносинах з інвесторами і захисті прав кредиторів, — ЗМІ 13:02
більше новин
Україна не буде допомагати Росії вирішувати питання з водою в Криму, — Кулеба 08:13
ДБР викликає Порошенка на допит 10 червня у справі Джо Байдена 13:17
Гривня продовжує зростати на початку літа. Курс НБУ на середу 05:15
МВФ ще не включив Україну в календар ради директорів 09:57
Сьогодні вводиться в обіг монета номіналом 10 гривень 07:00
більше новин
Рада має намір дозволити особам, які досягли 16 років, міняти по батькові
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok