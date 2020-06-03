Щоб потрапити в Грузію, туристи повинні надати негативні ПЛР-тести на коронавірус

Для того, щоб відпочити в Грузії, яка має намір відкрити кордони з 1 липня, іноземні туристи повинні будуть надати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус. Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, повідомляє "Грузія Онлайн".

Як пояснив чиновник, Грузія хоче стати і залишитися "вільною від коронавіруса", тому буде вимагати від туристів довідку про негативний результат лабораторного ПЛР-тесту на коронавірус.

"У туристів, які будуть в'їжджати до Грузії, має бути актуальний результат ПЛР-тесту, інакше людину просто не впустять.Організовані туристичні групи зможуть в'їхати тільки при дотриманні цього правила", - заявив Георгій Гахарія.

Гахарія зазначив, що влада надасть можливість здати ПЛР-тест і всередині країни, але тільки у виняткових випадках.

Як повідомляє відомство, туристичні групи, з його слів, будуть розміщуватися тільки в "зелених зонах" - готелях, які пройдуть спецперевірку міністерства охорони здоров'я на дотримання всіх протоколів безпеки, що включають скринінг, безпечну організацію харчування, транспортування гостей тощо.

"До наших традицій - кухні, вина, пісень, гостинності і так далі - ми повинні додати ще один потужний бренд: Грузія як країна, ефективна в боротьбі з коронавірусом і вільна від вірусу. Інакше ми поставимо під загрозу репутацію країни", - зазначив Георгій Гахарія.

Як повідомляли Українські Новини, Україна і Грузія готові синхронно відновити авіасполучення.

Грузія вийшла з карантину і скасувала надзвичайний стан з 23 травня.