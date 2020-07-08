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08 липня 2020, середа, 14:22 5
Світ 2020-07-08T15:00:02+03:00
Українські Новини
Грузія відкриває кордони для п'яти країн Євросоюзу

Грузія відкриває кордони для п'яти країн Євросоюзу

Елизавета Кесельман
Грузія, Коронавірус в світі, Відкриття кордонів
Грузія. Фото: vestikavkaza.ru
Грузія. Фото: vestikavkaza.ru

Грузі вирішила дозволити в'їзд в країну для громадян з 5 країн Європейського Союзу попри те, що раніше грузинська влада прийняла рішення залишити закритими кордону до 31 липня. Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Як заявив спікер прем'єр-міністра Грузії Іраклій Чіковані, влада ухвалила рішення дозволити в'їзд в країну авіарейсами для громадян Німеччини, Франції, Латвії, Литви та Естонії.

Як наголошується, громадяни, які прибувають з цих країн, не мають проходити двотижневу самоізоляцію. Однак вони зобов'язані надати інформацію, відвідували вони протягом двох тижнів до приїзду в Грузію іншу країну.

На цьому етапі кордон Грузії залишається закритою для Австрії, Бельгії, Мальти, Болгарії, Данії, Норвегії, Чехії, Словаччини, Фінляндії, Швейцарії та Угорщини.

Громадяни та резиденти інших країн ЄС, які відкрили кордони для Грузії з певними умовами, зможуть відвідати Грузію, але мають пройти карантин за свій рахунок.

Уряд визначив і умови для ділових візитів. Громадянин будь-якої країни зможе відвідати країну, сплативши двотижневий карантин або ПЛР-тест (кожні 72 години протягом двох тижнів).

Обов'язковий двотижневий карантин не скасовується для громадян Грузії, які повертаються в країну. В уряді також повідомили, що сухопутні кордони Грузії залишаються закритими.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Україна і Грузія готувалися синхронно відновити авіасполучення.

Тим часом, попри посилення карантину Чорногорія дозволила українцям в'їзд без тесту на коронавірус.

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