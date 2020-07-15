У МОЗ розповіли, де можна здати тест на коронавірус для припинення самоізоляції

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що для припинення самоізоляції після прибуття з країни "червоної" зони тест на коронавірусну інфекцію можна здати не за місцем проживання.

Про це він повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Звичайно, може", - прокоментував міністр питання про можливість здати тест на коронавірус для припинення самоізоляції не за місцем проживання.

Він нагадав, що список верифікованих лабораторій є на сайті Центру громадського здоров'я.

"Можна пройти тест у будь-якій лабораторії, яка верифікована Центром громадського здоров'я. Особливо легко можна це зробити в перші 24 години самоізоляції", - додав Степанов.

Також міністр зазначив, що Міністерство інфраструктури працює над розміщенням лабораторій для тестування на коронавірус у міжнародних аеропортах "Бориспіль" і "Львів".

Згідно з переліком на сайті Центру громадського здоров'я, верифіковані лабораторії є в кожній області.

У Києві здати тест на коронавірус для виходу із самоізоляції можна в 22 лабораторіях, у тому числі в "Євролаб", "Діла", "Медлаб", в Олександрійській клінічної лікарні, Київській міській клінічній лікарні № 4, Інституті трансплантології, Інституті епідеміології та інфекційних хвороб.

Тільки по одній лабораторії верифіковано у Запорізькій, Кіровоградській, Сумській, Тернопільській та Черкаській областях.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін дозволив не проходити самоізоляцію тим, хто перетинає кордони і КППВ, за умови наявності негативного результату ПЛР-тесту.

Крім того, для українців відкрита можливість провести відпустку в 25 країнах.