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  • "Імперіал Тобакко": рішення суду на користь АМКУ необґрунтовано, протизаконно і політично мотивовано
21 липня 2020, вівторок, 18:53 371
Політика 2020-07-21T19:04:05+03:00
Українські Новини
"Імперіал Тобакко": рішення суду на користь АМКУ необґрунтовано, протизаконно і політично мотивовано

"Імперіал Тобакко": рішення суду на користь АМКУ необґрунтовано, протизаконно і політично мотивовано

Кира Молчанова
АМКУ, Тютюн, Тютюнові вироби, Імперіал Тобакко Продакшн Україна, Імперіал Тобакко Юкрейн
Сигарети. Фото: pixabay
Сигарети. Фото: pixabay

Компанії "Імперіал Тобакко Юкрейн" та "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" після винесення рішення на користь АМКУ за підсумками засідання Господарського суду Києва заявили, що вважають рішення судді необґрунтованим, незаконним і політично мотивованим.

Як повідомили компанії в офіційній заяві, вони мають намір подати апеляційну скаргу на рішення столичного суду від 20 липня 2020 року, а також додатково вивчають можливість захисту своїх інвестицій в Україні в Міжнародному інвестиційному арбітражі.

"У пошуках захисту від неправомірних та необґрунтованих рішень державного регулятора ми звернулися до суду, сподіваючись, що наше право на справедливий судовий розгляд незалежним і неупередженим судом буде реалізовано. Тому рішення суду першої інстанції на користь АМКУ є великим розчаруванням для нас і всіх міжнародних інвесторів в Україні", — сказав Ростислав Чернак, генеральний директор "Імперіал Тобакко Юкрейн".

Як відомо, компанії "Імперіал Тобакко Юкрейн" та "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" звернулися до суду з метою оскаржити накладений на них Антимонопольним комітетом штраф у розмірі 460 млн грн. Позивачі вважають його протиправним, а аргументацію АМКУ некоректною.

Як розповіли присутні на засіданні суду, де було винесено рішення на користь АМКУ, воно тривало близько п'яти годин — настільки тривалі засідання нетипові для господарських процесів. Це може свідчити про те, що суддя поспішала винести остаточний вердикт по суті справи. Крім цього, суддя відмовила представникам компанії в ході дебатів у можливості викласти аргументи на підтримку своєї позиції.

Растіслав Чернак, генеральний директор "Імперіал Тобакко Юкрейн", в офіційному коментарі за підсумками судового процесу зазначив абсурдність претензій АМКУ до міжнародної компанії, акції якої котируються на Лондонській фондовій біржі і яка веде прозорий бізнес в повній відповідності з законом, дотримуючись принципів захисту економічної конкуренції за законодавством ЄС, яке значно суворіше українських законодавчих норм.

В компанії здивовані рішенням суду на користь АМКУ, оскільки в ході судового процесу судді були надані численні докази помилкової позиції АМКУ, який протягом багатьох років власноруч формував існуючу ситуацію на ринку дистрибуції сигарет, надаючи численні дозволу на концентрацію. Суд проігнорував результати незалежного економічного аналізу та оцінок авторитетних міжнародних консультантів у сфері економіки і конкуренції, а також висновки провідних українських експертів, визнаних правників-науковців у сфері антимонопольного регулювання та права ЄС, які одноголосно підтримали правову позицію "Імперіал Тобакко Юкрейн" та "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" і визнали неправомірними звинувачення АМКУ.

Галина Воробйова, голова правління "Імперіал Тобакко Продакшн Україна", висловила здивування позицією АМКУ, який, висуваючи претензії до стану ринку дистрибуції тютюнових виробів, піддав штрафу також виробниче підрозділ міжнародної компанії.

"Імперіал Тобакко Продакшн Україна" — це фабрика, яка займається виключно виробництвом сигарет і не має відношення до питань збуту і маркетингу продукції. "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" не підтримує будь-яких юридичних або торговельних відносин з дистриб'юторами, торговими мережами або іншими суб'єктами ринку збуту тютюнової продукції в Україні. Чому виробниче підприємство отримало звинувачення і штраф за діяльність, яка не є частиною його роботи, дотепер залишається за межами нашого розуміння і загальної логіки", — прокоментувала Галина Воробйова претензії АМКУ і застосування штрафу до компанії-виробника.

Як відомо, 10 жовтня 2019 року АМКУ наклав на дистриб'ютора "Тедис Україна", а також 4 виробників тютюнових виробів і їх підрозділи по дистрибуції штраф на загальну суму 6,5 млрд гривень, з яких 292 млн гривень — на компанію "Імперіал Тобакко Юкрейн" (торговий дім міжнародного виробника) і ще 167 млн гривень — на тютюнову фабрику міжнародного виробника "Імперіал Тобакко Продакшн Україна".

В ході судового процесу представники компаній неодноразово заявляли і пред'являли численні докази про факти системного тиску на суд в інтересах АМКУ з боку депутатів, журналістів і ЗМІ.

За кілька днів до фінального засідання по справі представники міжнародних компаній вимагали відводу судді Оксани Марченко: позивачі пред'явили докази її упередженості, а також зазначили, що ще до засідання суддя сформувала упереджене думку по справі на користь АМКУ, що суперечить базовим міжнародним принципам неупередженості і об'єктивності правосуддя.

Ці обставини дають можливість компаніям, які зазнали неправомірним штрафів АМКУ, вимагати в міжнародних судових інстанціях компенсації втрат від держави Україна.

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