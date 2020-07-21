Т.в.о. голови Держрезерву Барабаш задекларував 880 тис. гривень доходу і 174 тис. гривень готівкою в 2019

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Державного агентства резерву Микита Барабаш задекларував 174 тис. гривень готівкою та 880 тис. гривень доходу в 2019 році.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Згідно з ним, доходи Барабаша в 2019 році станвила заробітна плата в Міністерстві юстиції 725,24 тис. гривень, страхові виплати 10,4 тис. гривень, зарплата в Держрезерві 11,2 тис. гривень, кредит Приватбанку 131,7 тис. гривень, подарунок у негрошовій формі 950 гривень.

Також у його власності перебуває квартира площею 95,5 кв. м в Києві, при цьому він має право користування квартирою громадянина України Антона Барабаша площею 251,9 кв. м в Кам'янському Дніпропетровської області.

Крім того, Барабаш володіє машиною Mazda 6 2013 року випуску, 751 грн на рахунку в Приватбанку і 174 тис. гривень готівкою.

Його дружина Олександра Клевацька має 8 тис. доларів готівкою і 6 306 гривень на рахунку в Приватбанку.

Як повідомляли Українські Новини, генеральний директор міжнародного аеропорту "Львів" Тетяна Романовська у 2019 році задекларувала 86 тис. гривень щомісячної зарплати і 25 тис. доларів готівкою.

Новий глава НБУ Кирило Шевченка задекларував 14,594 млн гривень зарплати в Укргазбанку в 2019 році.

Також Віце-прем'єр-міністр – міністр стратегічних галузей промисловості Олег Уруський в 2019 задекларував 7,25 тис. гривень доходу, 50 тис. доларів готівки та акції в 6 компаніях.