Віцепрем'єр Уруський заробив трохи більше 7 тисяч гривень за 2019 рік

Віцепрем'єр-міністр - міністр стратегічних галузей промисловості Олег Уруський задекларував 7,25 тис. гривень доходу, 50 тис. доларів готівки та акції в 6 компаніях в 2019 році. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини. Згідно з ним, весь дохід Уруского у 2019 році становив гонорар від ТОВ "Авіаційно-космічні системи і технології" в розмірі 7 245 гривень. Він володіє чвертю квартири площею 93,3 кв. м в Києві, земельною ділянкою площею 22,3 тис. кв. м у Новосілках Київської області та автомобілем Audi A7 2016 року випуску. Уруський має 50 тис доларів готівки. Крім того, він є власником 48% капіталу ТОВ "Авіаційно-космічні системи і технології", 25% — ТОВ "Эковей Технолоджі", 33% — "Юнайтед Гудс Енд Фудс ЛТД", 25% — "Юнайтед Гудс Енд Фудс", 3% — науково-дослідного і технологічного центру "Ротор" і 33% — Proxima Technical Consulting FZ LLC (ОАЕ). Його дружина Олександра Уруська задекларувала 151 979 гривень зарплати у 2019 році. Вона володіє чвертю тієї ж квартири, що і чоловік, а також 3 земділянками площею 2,3 тис., 2,47 тис. і 1,5 тис. кв. м і житловим будинком площею 505 кв. м у Мостищі Київської області. Уруська має автомобіль Peugeot 2008 (2014 року випуску). Як повідомляли Українські Новини, 16 липня Верховна Рада призначила віце-прем'єр-міністром - міністром стратегічних галузей промисловості колишнього голову Державного космічного агентства Уруського. З січня по серпень 2015 року Уруський очолював Держкосмос. У квітні 2020 року він був призначений директором інжинірингової компанії "Прогрестех-Україна". Раніше "Слуга народу" вибрала кандидатів на посади віце-прем'єра з промисловості та голови АМКУ. Кабмін запропонував на посаду віце-прем'єра з промисловості екс-голови Держкосмосу Уруського.