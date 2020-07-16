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16 липня 2020, четвер, 17:04 6
Політика 2020-07-16T17:45:02+03:00
Українські Новини
Віцепрем'єр Уруський заробив трохи більше 7 тисяч гривень за 2019 рік

Віцепрем'єр Уруський заробив трохи більше 7 тисяч гривень за 2019 рік

Ольга Фандорина
Кабмін, декларація про доходи, декларації чиновників, віцепрем'єр, Олег Уруський
Олег Уруський. Фото: facebook.com/home.urus
Олег Уруський. Фото: facebook.com/home.urus

Віцепрем'єр-міністр - міністр стратегічних галузей промисловості Олег Уруський задекларував 7,25 тис. гривень доходу, 50 тис. доларів готівки та акції в 6 компаніях в 2019 році.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Згідно з ним, весь дохід Уруского у 2019 році становив гонорар від ТОВ "Авіаційно-космічні системи і технології" в розмірі 7 245 гривень.

Він володіє чвертю квартири площею 93,3 кв. м в Києві, земельною ділянкою площею 22,3 тис. кв. м у Новосілках Київської області та автомобілем Audi A7 2016 року випуску.

Уруський має 50 тис доларів готівки.

Крім того, він є власником 48% капіталу ТОВ "Авіаційно-космічні системи і технології", 25% — ТОВ "Эковей Технолоджі", 33% — "Юнайтед Гудс Енд Фудс ЛТД", 25% — "Юнайтед Гудс Енд Фудс", 3% — науково-дослідного і технологічного центру "Ротор" і 33% — Proxima Technical Consulting FZ LLC (ОАЕ).

Його дружина Олександра Уруська задекларувала 151 979 гривень зарплати у 2019 році.

Вона володіє чвертю тієї ж квартири, що і чоловік, а також 3 земділянками площею 2,3 тис., 2,47 тис. і 1,5 тис. кв. м і житловим будинком площею 505 кв. м у Мостищі Київської області.

Уруська має автомобіль Peugeot 2008 (2014 року випуску).

Як повідомляли Українські Новини, 16 липня Верховна Рада призначила віце-прем'єр-міністром - міністром стратегічних галузей промисловості колишнього голову Державного космічного агентства Уруського.

З січня по серпень 2015 року Уруський очолював Держкосмос.

У квітні 2020 року він був призначений директором інжинірингової компанії "Прогрестех-Україна".

Раніше "Слуга народу" вибрала кандидатів на посади віце-прем'єра з промисловості та голови АМКУ.

Кабмін запропонував на посаду віце-прем'єра з промисловості екс-голови Держкосмосу Уруського.

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