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21 липня 2020, вівторок, 15:38 11
Фінанси 2020-07-21T17:15:02+03:00
Українські Новини
Гендиректорка аеропорту "Львів" задекларувала 86 тис. гривень щомісячної зарплати в 2019

Гендиректорка аеропорту "Львів" задекларувала 86 тис. гривень щомісячної зарплати в 2019

Ирина Николенко
декларація про доходи, аеропорт Львів, Тетяна Романовська
Тетяна Романовська. Фото: mind.ua
Тетяна Романовська. Фото: mind.ua

Генеральний директор міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького Тетяна Романовська задекларувала 25 тис. доларів готівкою та 86 тис. гривень щомісячної зарплати в 2019 році.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Згідно з ним, єдиним джерелом доходу Романовської в минулому році була зарплата у сумі 1,03 млн гривень.

Також вона володіє дачним будинком площею 26,5 кв. м і 2 земельними ділянками площею 815 і 260 кв. м в Липниках Львівській області, гаражем і 75% квартири площею 82,7 кв. м у Львові.

Крім того, Романовська задекларувала автомобіль Opel Astra 2007 року випуску, 25 тис. доларів і 210 тис. гривень готівкою.

Як повідомляли Українські Новини, глава Нацбанку Кирило Шевченко задекларував 14,594 млн гривень зарплати в Укргазбанку в 2019 році і належить дружині земельну ділянку у Феодосії (Крим).

Віцепрем'єр-міністр – міністр стратегічних галузей промисловості Олег Уруський в 2019 задекларував 7,25 тис. гривень доходу, 50 тис. доларів готівки та акції в 6 компаніях.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко задекларував 3 млн гривень доходу, покупку автомобіля за 2,8 млн гривень і ще 0,4 млн гривень витрат на відпочинок в Об'єднаних Арабських Еміратах.

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