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  • Майже 15 млн гривень зарплати в Укргазбанку і ділянку дружини в Криму. Що задекларував новий глава НБУ Шевченка
17 липня 2020, пʼятниця, 09:57 18
Економіка 2020-07-17T11:15:02+03:00
Українські Новини
Майже 15 млн гривень зарплати в Укргазбанку і ділянку дружини в Криму. Що задекларував новий глава НБУ Шевченк

Майже 15 млн гривень зарплати в Укргазбанку і ділянку дружини в Криму. Що задекларував новий глава НБУ Шевченка

Анна Рудык
НБУ, електронні декларації, Кирило Шевченко
Кирило Шевченко. Фото: Кирило Шевченко/Facebook
Кирило Шевченко. Фото: Кирило Шевченко/Facebook

Новий глава Національного банку Кирило Шевченко, призначення якого Верховна Рада підтримала 16 липня, серед іншого, задекларував 14,594 млн гривень зарплати в Укргазбанку в 2019 році і належить земельну ділянку у Феодосії (Крим), яка належить дружині.

Про це свідчать дані його декларації, передають Українські Новини.

У власності голови Нацбанку і його дружини Юлії Шевченко є квартира в Києві площею 304 кв. м, у користуванні - квартира в Києві (72 кв. м), домоволодіння (280 кв. м) і земельна ділянка в Києво-Святошинському районі (2 500 кв. м).

Окремо на дружину голови НБУ записано земельну ділянку в Феодосії (Крим) площею 1 200 кв. м.

Крім зарплати в Укргазбанку Шевченко задекларував доходи від відчуження нерухомого майна (13 316 940 гривень), виплати в Укргазбанку (173 439 гривень), додаткове благо (214 258 гривень) та відсотки в розмірі (426 458 гривень) тощо.

Голова НБУ також вказав у декларації телевізор Loewe, автомобілі (знаходяться в користуванні) Peugeot Partner 2016 року випуску, Mercedes-Benz G 500 2012 року, Land Rover Range Rover 2013 року, а також катер Super Air Nautique G23.

Раніше Українські Новини писали, що президент Володимир Зеленський пропонує Рады призначити головою НБУ Кирила Шевченка.

Тим часом, Нацбанк переводить працівників на трудові контракти, щоб новий голова не зміг їх звільнити.

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