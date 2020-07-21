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21 липня 2020, вівторок, 13:29 16
Суспільство 2020-07-21T14:45:02+03:00
Українські Новини
Київ накрила потужна злива та ураганний вітер

Київ накрила потужна злива та ураганний вітер

Анна Рудык
Ураган, Погода, Негода, погіршення погоди, дощ, Злива, Злива в Києві
Злива в Києві
Злива в Києві

Сьогодні, 21 липня, в Києві і Київській області очікується різке погіршення погодних умов. Про це сказано в повідомленні прес-служби ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що в Києві очікується гроза і місцями шквали до 18 м/с.

"За даними Укргідрометцентру, в Києві і Київській області в найближчі години і до кінця дня 21 липня, гроза, місцями шквали 15-18 м/с", — сказано в повідомленні.

В обід на Київ прийшла негода, яка почалася з сильних поривів вітру. Потім все небо затягло хмарами і почалася потужна злива.

Злива обрушилася на Київ 21 липняЗлива пройшла в Києві 21 липня

Як повідомляли Українські Новини, вчора Укргідрометцентр прогнозував 21 липня в Києві змінну хмарність вітер північно-західний, 3-8 м/с. температура повітря вночі +16...+18 градусів, вдень +26...+28 градусів.

Раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

Також синоптики прогнозували аномальну спеку з тропічними дощами і посухою в липні.

Крім того, синоптики дали прогноз на п'ять років. Вони прогнозують посилення аномальної спеки і екстремальних опадів.

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