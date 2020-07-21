Київ накрила потужна злива та ураганний вітер

Сьогодні, 21 липня, в Києві і Київській області очікується різке погіршення погодних умов. Про це сказано в повідомленні прес-служби ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що в Києві очікується гроза і місцями шквали до 18 м/с.

"За даними Укргідрометцентру, в Києві і Київській області в найближчі години і до кінця дня 21 липня, гроза, місцями шквали 15-18 м/с", — сказано в повідомленні.

В обід на Київ прийшла негода, яка почалася з сильних поривів вітру. Потім все небо затягло хмарами і почалася потужна злива.

Злива пройшла в Києві 21 липня

Як повідомляли Українські Новини, вчора Укргідрометцентр прогнозував 21 липня в Києві змінну хмарність вітер північно-західний, 3-8 м/с. температура повітря вночі +16...+18 градусів, вдень +26...+28 градусів.

Раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

Також синоптики прогнозували аномальну спеку з тропічними дощами і посухою в липні.

Крім того, синоптики дали прогноз на п'ять років. Вони прогнозують посилення аномальної спеки і екстремальних опадів.