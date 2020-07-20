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20 липня 2020, понеділок, 21:00 4
Суспільство 2020-07-20T21:30:01+03:00
Українські Новини
Дощі з грозами, а місцями 33-градусна спека. Прогноз погоди на 21 липня

Дощі з грозами, а місцями 33-градусна спека. Прогноз погоди на 21 липня

Анна Рудык
Погода, погода в Україні, погода в Києві, погода в Карпатах, погода в Одесі, точний прогноз погоди
Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

За прогнозом погоди на вівторок, 21 липня, в Києві без опадів, мінлива хмарність, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +26...+28 градусів, вночі +16...+18 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +22...+29 градусів.

У Карпатах вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +10...+15 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У Моршині вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Трускавці вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Сваляві вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +25...+27 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +23...+29 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +24...+30 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +24...+30 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +27...+33 градуси.

У Криму мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +27...+32 градуси.

У Ялті вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +29...+31 градус.

20 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +23 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

Тим часом, за прогнозом на серпень в Україну прийде аномальна спека і посуха.

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