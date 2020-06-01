Пристайка призначать послом України у Великій Британії, — депутат Кравчук

Віцепрем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка буде призначено послом України у Великій Британії.

Про це заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Нам повідомили, що Вадима Пристайка буде відряджено для роботи послом України у Великій Британії", - написала вона.

Кравчук повідомила, що це призначення ініційовано трансформаціями, які відбуваються в Європейському Союзі, а також необхідністю "потужного" посла у Великій Британії для налагодження ефективної комунікації з урядом для забезпечення підтримки в Україні в проведенні реформ і захисту суверенітету.

Також вона заявила, що ймовірна нова віцепрем'єр з євроінтеграції Ольга Стефанишина була присутня в понеділок на засіданні фракції "Слуги Народу" для підтримки її кандидатури на відповідну посаду.

Як повідомляли Українські Новини, з квітневої зарплати Пристайка вирахували 9 тисяч гривень. Раніше Пристайко змінив Кулебу на посаді голови комісії з координації євроатлантичної інтеграції.