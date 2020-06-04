Рада звільнила Пристайка з посади віцепрем'єра з євроінтеграції

Верховна Рада звільнила Вадима Пристайка з посади віцепрем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції. Тепер він може стати послом у Великій Британії. Пост віцепрем'єра займе радник юридичної фірми "Ілляшев і партнери" Ольга Стефанишина.

За ухвалення проекту постанови про призначення Стефанишиної №3584 проголосували 255 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

У супровідних документах зазначається, що кандидатура Стефанишиної вноситься за пропозицією фракції "Слуга народу", що має право коаліції.

Стефанишина народилася в 1985 році, з кінця 2019 року працює радником юрфірми з вирішення спорів та міжнародного торгового права, у 2017-2019 роках вона займала посаду директора урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

У 2008 році закінчила Київський національний університет ім.Шевченка, отримавши кваліфікацію юриста-міжнародника, перекладача з англійської мови, в 2016 році закінчила Одеський національний економічний університет за спеціальністю фінанси і кредит.

За ухвалення проекту постанови №3583 про звільнення Пристайка проголосували 296 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Пристайку 50 років.

Рада в березні 2020 року призначила його віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в уряді Дениса Шмигаля, до цього він з серпня 2019 року був міністром закордонних справ в уряді Олексія Гончарука.

22 травня 2019 року він був призначений заступником глави Адміністрації Президента, а 25 червня, після реорганізації Адміністрації, переведений на посаду заступника керівника Офісу Президента.

До цього, з липня 2017 року, він був главою місії України при Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Раніше, з грудня 2014 року, Пристайко був заступником міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Крім того, у 2009-2014 роках він працював заступником керівника місії посольства України у США та послом України в Канаді, а у 2000-2001 роках - консулом генерального консульства України в Сіднеї (Австралія).

Як повідомляли Українські Новини, голова Верховної Ради Дмитро Разумков допускає призначення віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції генерального директора урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишиної замість Вадима Пристайка.

Кандидатуру Стефанишиної пропонує і Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.