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26 червня 2020, пʼятниця, 07:15 6 Документ
Кабмін 2020-06-26T08:00:02+03:00
Українські Новини
Із зарплати Пристайка відняли майже 9 тис. гривень-за перевищення її максимального розміру

Із зарплати Пристайка відняли майже 9 тис. гривень-за перевищення її максимального розміру

Елена Новикова
Вадим Пристайко , Зарплата міністра, зарплата чиновників
Вадим Пристайко
Вадим Пристайко

У травні заробітна плата колишнього віце-прем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка, становила 47,2 тис. гривень до того, як Рада звільнила Пристайка з посади віцепрем'єра з євроінтеграції.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Відповідно до нього, Пристайку було нараховано за травень 47 230 гривень.

Хоча його посадовий оклад становить 56 100 гривень, згідно з обмеження за розміром зарплати чиновників законом "Про державний бюджет України на 2020 рік" від посадового окладу було відраховано 8 870 гривень.

Сума утриманих податків становила 9 209 гривень.

Фактична сума коштів, отримана віцепрем'єром, становила 38 020 гривень.

Зарплата Вадима Пристайка за травень. Відповідь на запит Українських НовинЗарплата Вадима Пристайка за травень. Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Украінські Новини, за квітень Вадим Пристайко отримав 47 230 гривень заробітної плати.

Раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила про те, що колишнього віцепрем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка призначать послом України у Великобританії.

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