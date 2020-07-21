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21 липня 2020, вівторок, 06:00 10 Карта
Життя 2020-07-21T08:00:02+03:00
Українські Новини
Атмосферний фронт накриє частину України: синоптикиня попередила, де розгуляється негода

Атмосферний фронт накриє частину України: синоптикиня попередила, де розгуляється негода

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, Похолодання, Наталка Діденко, прогноз погоди на тиждень, Опади
Атмосферний фронт. Фото: facebook.com/tala.didenko
Атмосферний фронт. Фото: facebook.com/tala.didenko

Жителів західних областей знову попереджають про загрозу сильних опадів у той час як синоптики очікують катаклізмів в Україні через аномальну спеку. Також дощі з грозами пройдуть вночі на півдні. Водночас температура повітря очікується високою, близько 30 градусів, місцями навіть вище.

Про це написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, дощі з грозами пройдуть на півдні України і трохи покапає у Кропивницького та Дніпрі з районами. Проте вже вдень там буде переважати суха погода.

"У західних та північних областях в денні години вівторка очікуються грозові дощі, місцями можливі шквали, град. Завтра вдень схід, південь і більшість центру України буде належати сухій повітряній масі. Вітер очікується північно-західний, невеликий або помірний. Температура повітря 21 липня буде коливатися в межах 25-30 градусів, на півдні місцями досягне 30-33 градусів. У західних областях буде нижче, 22-27 градусів", – написала Діденко.

Синоптична картаСиноптична карта

У вівторок у Києві очікується періодично дощ з грозою і поривчастий вітер під час грози. Але опади будуть короткочасними. Температура у столиці протягом дня 27-28 градусів.

Синоптик додала, що в середині тижня трохи похолодає, але потім знову потеплішає. Сильної спеки в найближчій перспективі не очікується.

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

Також синоптики прогнозували аномальну спеку з тропічними дощами і посухою в липні.

Тим часом, синоптики дали прогноз на п'ять років. Вони прогнозують посилення аномальну спеку і екстремальні опади.

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