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20 липня 2020, понеділок, 19:08 6
Європа 2020-07-20T20:00:02+03:00
Українські Новини
Ще два регіони Іспанії посилили карантин

Ще два регіони Іспанії посилили карантин

Елизавета Кесельман
Іспанія, Коронавірус в Іспанії, Карантин в Іспанії
Іспанія. Фото: pixabay
Іспанія. Фото: pixabay

В Іспанії закрили на карантин через нові спалахи коронавірусу вже четвертий регіон. Про попередні два повідомлялося раніше. Про це передає "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Зокрема, у Мурсії, де в минулу п'ятницю закрили 4 установи, після того, як у них заразилися як мінімум 40 осіб і близько 900 клієнтів, які потенційно могли заразитися, чекають результатів тестів, уряд заборонив роботу нічних барів і клубів в закладах. Відвідувачів дозволено приймати тільки на відкритих майданчиках, при цьому, тільки з сидячими місцями і з дотриманням дистанції.

Крім того, дозволену кількість учасників зустрічей - як публічних, так і приватних між друзями - знову зменшили до 15.

Обмеження для закладів "нічне життя" повертає Наварра: час роботи обмежать до 2 годин ночі, а дозволену кількість людей в компаніях - до 10 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, для гарантії безпечного туризму Іспанія розмістить 40 тисяч поліцейських в дорогих готелях і тур.базах за державний рахунок.

Тим часом в Іспанії лікарі лікують хворих на коронавірус з допомогою "морської терапії".

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