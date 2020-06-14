подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
14 июня 2020, воскресенье, 21:18 123
Европа 2020-06-14T23:00:02+03:00
Українські Новини
Испания открывает границы со странами ЕС 21 июня

Испания открывает границы со странами ЕС 21 июня

Валерия Драгомирова
Евросоюз, Испания, Коронавирус
Самолет. Фото: рixabay
Самолет. Фото: рixabay

В то время, как Украина восстанавливает международное авиасообщение, Испания откроет границы со странами-членами Европейского Союза 21 июня. Об этом объявил премьер Педро Санчес, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Сообщается, что с 21 июня также будет отменено требование пребывания на карантине в течение 14 дней после приезда в Испанию из стран ЕС.

С Португалией пограничный контроль будет нормализован 1 июля по просьбе португальской власти.

4 июня правительство исправило заявление министра промышленности Рейеса Марото, который на встрече с иностранными корреспондентами заявил, что контроль с Францией и Португалией будет нормализован 22 июня. В пояснительной записке указывалось, что дата открытия границ назначена на 1 июля.

Открытие границ Испании для путешественников из государств ЕС совпадает с окончанием режима чрезвычайного положения, введенного три месяца назад.

Ограничения на въезд в отношении третьих стран за пределами Шенгенской зоны будут сняты 1 июля, хотя Испания ждет от Брюсселя общий список таких стран.

Как сообщали Українські Новини, США по-прежнему в лидерах по заболеваемости COVID-19. 

Больше новостей о: Евросоюз Испания Коронавирус

Количество не готовых к ослаблению карантина областей увеличилось
Украина восстанавливает международное авиасообщение. Куда полетят самолеты с понедельника
Новости
В Украине объявили штормовое предупреждение. Местами сильные дожди 22:56 Карта
Землетрясение. Фото: pixabay
На востоке Турции произошло землетрясение: повреждены дома 22:17
Граната. Фото: Нацполиция
Под Одессой во дворе дома взорвалась граната. Пять человек пострадали 21:53
Испания открывает границы со странами ЕС 21 июня 21:18
Чернобыльский заповедник. Фото: Facebook / Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник
В Чернобыльский заповедник после пожара вернулись животные 20:52
больше новостей
Пенсионерам пообещали ежемесячную надбавку к пенсии: кто получит 06:20
Прожиточный минимум в Украине повысят: как изменятся пенсии, субсидии и соцвыплаты 05:30 Инфографика
Киевская область выбыла из списка не соответствующих критериям для смягчения карантина 22:18
В Офисе президента вспышка коронавируса, — СМИ 13:07
Замминистра обороны задекларировал 50 биткоинов на 12,7 млн гривен и компанию в Чехии 09:11
больше новостей
Нардеп Николай Тищенко стал главой парторганизации "Слуги народа" в Киеве 16:35
В Офисе президента вспышка коронавируса, — СМИ 13:07
Замминистра обороны задекларировал 50 биткоинов на 12,7 млн гривен и компанию в Чехии 09:11
МАУ отменила почти все рейсы до августа 22:48
В Киевской области на 34 человека увеличилось количество зараженных COVID-19. Где болеют больше всего 13:00
больше новостей
В Киеве за сутки – 66 новых случаев заражения COVID-19. Умер один пациент
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok