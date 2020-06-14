Испания открывает границы со странами ЕС 21 июня

В то время, как Украина восстанавливает международное авиасообщение, Испания откроет границы со странами-членами Европейского Союза 21 июня. Об этом объявил премьер Педро Санчес, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Сообщается, что с 21 июня также будет отменено требование пребывания на карантине в течение 14 дней после приезда в Испанию из стран ЕС.

С Португалией пограничный контроль будет нормализован 1 июля по просьбе португальской власти.

4 июня правительство исправило заявление министра промышленности Рейеса Марото, который на встрече с иностранными корреспондентами заявил, что контроль с Францией и Португалией будет нормализован 22 июня. В пояснительной записке указывалось, что дата открытия границ назначена на 1 июля.

Открытие границ Испании для путешественников из государств ЕС совпадает с окончанием режима чрезвычайного положения, введенного три месяца назад.

Ограничения на въезд в отношении третьих стран за пределами Шенгенской зоны будут сняты 1 июля, хотя Испания ждет от Брюсселя общий список таких стран.

Как сообщали Українські Новини, США по-прежнему в лидерах по заболеваемости COVID-19.