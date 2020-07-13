Іспанія для гарантії безпечного туризму розмістить 40 тисяч поліцейських на найпопулярніших курортах

Влада Іспанії відправить понад 40 тисяч поліцейських працівників на головні курорти країни для "гарантії безпечного туризму", в той час, як в країні повторно закрили на карантин вже кілька регіонів. Про це повідомляє The Local.

Іспанія відкрила свої кордони більше двох тижнів тому, проте з тих пір, в країні фіксують нові спалахи захворювання на коронавірусну інфекцію. Попри це, для туристів із зони Шенгену в'їзд в Іспанію відкрито, але багато відкритих туристичних баз пустують через побоювання приїжджих заразитися коронавірусом.

Як зазначається, це підштовхнуло уряд Іспанії до запуску двох спільних кампаній - "Операція " Літо" і "План безпечного туризму" - з метою "забезпечити захист літнього сезону і консолідувати Іспанію, "як один з найбільш безпечних туристичних напрямків на планеті".

"Для цієї мети було підготовлено понад двадцять посібників, які охоплюють весь туристичний ланцюжок і є орієнтиром для глобального індексу", - сказала держсекретар Іспанії з туризму Марія Ізабель Олівер Сагрерас.

Для забезпечення дотримання цих заходів безпеки додаткові 40 тисяч співробітників Національної поліції і Цивільної гвардії будуть спрямовані в найбільш популярні туристичні регіони Іспанії: Андалусію, Астурію, Балеарські острови, Канарські острови, Кантабрію, регіон Валенсія, Галісію, Мадрид і Мурсію.

Наголошується, що співробітники будуть займатися посиленим наглядом і профілактичним контролем на міських та міжміських маршрутах, станціях, портах, аеропортах, готелях, пляжах та кемпінгах.

Вони також забезпечать дотримання жителями і туристами заходів з охорони здоров'я, що діють у кожному регіоні, таких як недавня вимога на Балеарських островах постійно носити маску в громадських місцях.

Як повідомляли Українські Новини, Британія ще більше послаблює карантин.

Крім того, Белград, попри протести жителів, посилив карантин.