підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Європа
  • Іспанія для гарантії безпечного туризму розмістить 40 тисяч поліцейських на найпопулярніших курортах
13 липня 2020, понеділок, 15:37 10
Європа 2020-07-13T16:15:02+03:00
Українські Новини
Іспанія для гарантії безпечного туризму розмістить 40 тисяч поліцейських на найпопулярніших курортах

Іспанія для гарантії безпечного туризму розмістить 40 тисяч поліцейських на найпопулярніших курортах

Елизавета Кесельман
Туризм, Карантин, Іспанія, Коронавірус
Поліція. Фото: pixabay
Поліція. Фото: pixabay

Влада Іспанії відправить понад 40 тисяч поліцейських працівників на головні курорти країни для "гарантії безпечного туризму", в той час, як в країні повторно закрили на карантин вже кілька регіонів. Про це повідомляє The Local.

Іспанія відкрила свої кордони більше двох тижнів тому, проте з тих пір, в країні фіксують нові спалахи захворювання на коронавірусну інфекцію. Попри це, для туристів із зони Шенгену в'їзд в Іспанію відкрито, але багато відкритих туристичних баз пустують через побоювання приїжджих заразитися коронавірусом.

Як зазначається, це підштовхнуло уряд Іспанії до запуску двох спільних кампаній - "Операція " Літо" і "План безпечного туризму" - з метою "забезпечити захист літнього сезону і консолідувати Іспанію, "як один з найбільш безпечних туристичних напрямків на планеті".

"Для цієї мети було підготовлено понад двадцять посібників, які охоплюють весь туристичний ланцюжок і є орієнтиром для глобального індексу", - сказала держсекретар Іспанії з туризму Марія Ізабель Олівер Сагрерас.

Для забезпечення дотримання цих заходів безпеки додаткові 40 тисяч співробітників Національної поліції і Цивільної гвардії будуть спрямовані в найбільш популярні туристичні регіони Іспанії: Андалусію, Астурію, Балеарські острови, Канарські острови, Кантабрію, регіон Валенсія, Галісію, Мадрид і Мурсію.

Наголошується, що співробітники будуть займатися посиленим наглядом і профілактичним контролем на міських та міжміських маршрутах, станціях, портах, аеропортах, готелях, пляжах та кемпінгах.

Вони також забезпечать дотримання жителями і туристами заходів з охорони здоров'я, що діють у кожному регіоні, таких як недавня вимога на Балеарських островах постійно носити маску в громадських місцях.

Як повідомляли Українські Новини, Британія ще більше послаблює карантин.

Крім того, Белград, попри протести жителів, посилив карантин.

Більше новин про: Туризм Карантин Іспанія Коронавірус

У Київській області збільшилася кількість нових ви...
З 14 липня Air France відновить регулярні рейси в ...
Поліція склала близько сотні адмінпротоколів за по...
Журналісти заявляють, що знайшли віллу Шарія за мі...
Закарпатська, Вінницька і ще 5 областей не готові до пом'якшення карантину
2 військових загинули в зоні ООС в понеділок
Новини
Італія має намір продовжити надзвичайний стан через коронавірус 16:07
"Слуги народу" просять Раду проголосувати закон про повернення навчання в школах російською 16:01
Іспанія для гарантії безпечного туризму розмістить 40 тисяч поліцейських на найпопулярніших курортах 15:37
Китайська державна CNBM готова судитися з Україною в разі відсутності компромісу з "зеленим" тарифом , - голова правління 15:35
У Київській області збільшилася кількість нових випадків коронавірусу. Померла одна людина 15:30
більше новин
Пенсії в українців можуть забрати: кому "світить" залишитися без виплат 05:30
Китайська державна CNBM готова судитися з Україною в разі відсутності компромісу з "зеленим" тарифом , - голова правління 15:35
Судді ВАКС та працівники НАБУ і САП знаходяться під загрозою звільнення через рішення ЄСПЛ, - ЗМІ 13:13
Член наглядової ради "Укренерго" Підлісецький приховав конфлікт інтересів і лобіює підряди для своєї компанії, - ЗМІ 12:39
У 2020 році Прогрестех-Україна на 35% збільшила виплати податків і зборів 12:45
більше новин
Одеса готується до шторму. Людям рекомендують залишатися вдома 11:15
2 військових загинули в зоні ООС в понеділок 11:22
Офіційний курс валют на понеділок. Гривня впала в ціні 05:00
В Івано-Франківську сервісний центр Пенсійного фонду закрили на карантин через COVID-19 19:40
В Україні третій день поспіль падає захворюваність на коронавірус, а смертність почала зростати 09:31
більше новин
У Києві захворюваність на коронавірус продовжує падати
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok