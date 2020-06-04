В Испании врачи лечат больных коронавирусом с помощью "морской терапии"

Испания, которая может открыть границы для туристов уже в этом месце, применяет новую методику лечения больных коронавирусом. Медики вывозят пациентов к морю. Об этом передает ТСН. "Такую практику решила применить больница Hospital del Mar. Расположена она в Барселоне прямо на побережье. Фотографии таких променадов работники опубликовали на странице заведения в Instagram. Медики убеждены, такие прогулки улучшают настроение пациентов. И они выздоравливают быстрее", - рассказали в эфире "Сніданок 1+1". Посмотреть эту публикацию в Instagram I tant que #EnsEnSortirem! 💪 I tornarem a mirar el #mar amb els nostres pacients. Dos mesos d'ingrés a l'#UCI i ja #PCR negativa, primera sortida per gaudir del sol i el vent @joanramonmasclans @proyectohuci @salut_cat #COVID19 Публикация от Hospital del Mar (@hospitaldelmar) 29 Май 2020 в 10:53 PDT Отмечается, что гулять возят не всех больных. А только тех, которые находятся в отделении интенсивной терапии. Как известно, в стране сейчас почти 240 тысяч больных коронавирусом и около 30 тысяч умерших от недуга. Как сообщали Українські Новини, 15 мая парламент Испании утвердил обязательную 14-дневную обсервацию для прибывших туристов.