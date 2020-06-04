В Испании врачи лечат больных коронавирусом с помощью "морской терапии"

Испания, которая может открыть границы для туристов уже в этом месце, применяет новую методику лечения больных коронавирусом. Медики вывозят пациентов к морю. Об этом передает ТСН.

"Такую практику решила применить больница Hospital del Mar. Расположена она в Барселоне прямо на побережье. Фотографии таких променадов работники опубликовали на странице заведения в Instagram. Медики убеждены, такие прогулки улучшают настроение пациентов. И они выздоравливают быстрее", - рассказали в эфире "Сніданок 1+1".

Отмечается, что гулять возят не всех больных. А только тех, которые находятся в отделении интенсивной терапии.

Как известно, в стране сейчас почти 240 тысяч больных коронавирусом и около 30 тысяч умерших от недуга.

Как сообщали Українські Новини, 15 мая парламент Испании утвердил обязательную 14-дневную обсервацию для прибывших туристов.