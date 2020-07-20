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  • Вантажівка Нацгвардії зіткнувся з легковиком у Дніпропетровській області, є загиблі
20 липня 2020, понеділок, 18:30 17
Події 2020-07-20T20:15:02+03:00
Українські Новини
Вантажівка Нацгвардії зіткнувся з легковиком у Дніпропетровській області, є загиблі

Вантажівка Нацгвардії зіткнувся з легковиком у Дніпропетровській області, є загиблі

Ольга Фандорина
смертельна ДТП, ДТП з нацгвардійцем, ДТП в Дніпропетровській області
ДТП у Дніпропетровській області. Фото: vppdr.gp.gov.ua
ДТП у Дніпропетровській області. Фото: vppdr.gp.gov.ua

Низка смертельних ДТП в Україні триває, смертельна дорожно-транспортна пригода сталася за участю військового автомобіля "Краз" і Daewoo Lanos в Дніпропетровській області. Водій і пасажир легкового автомобіля загинули, ще трьох людей госпіталізували. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

ДТП сталася сьогодні вранці на ділянці автодороги "Харків-Сімферополь" на території Синельниківського району.

"Військовослужбовець Нацгвардії рухався у складі військової колони за кермом автомобіля Краз-131 допустив виїзд на зустрічну смугу і подальше зіткнення з автомобілем Daewoo Lanos", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок аварії водій Daewoo і 12-річна пасажирка від зазнаних травм загинули на місці. Ще трьох пасажирів легкового автомобіля доставили в місцеву лікарню.

Як повідомляли Українські Новини, за перше півріччя 2020 року в Україні сталося 57 929 дорожньо-транспортних пригод, з них 1209 - з летальним результатом. Це на 14,3% більше, ніж у 2019 році.

Також Верховна Рада має намір посилити відповідальність водіїв за вчинення у стані алкогольного сп'яніння ДТП зі смертельним результатом до 12 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом строком від 7 до 10 років.

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