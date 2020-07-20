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20 липня 2020, понеділок, 15:57 10
Силові структури 2020-07-20T16:30:01+03:00
Українські Новини
Україна ідентифікувала тіло військового медика, передане бойовиками

Україна ідентифікувала тіло військового медика, передане бойовиками

Ольга Фандорина
ООС, війна на Донбасі, тіло медика
ООС. Танк. Фото: Facebook/ОНС
ООС. Танк. Фото: Facebook/ОНС

Тіло медика, який загинув на Донбасі, Україна ідентифікувала. Днями бойовики, контрольовані Росією, передали українській стороні тіло медика - сержанта Микола Ілін, громадянина Естонії, загибель якого підтвердили в Міністерстві закордонних справ Естонії.

Про це йдеться в повідомленні прессцентру штабу Операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

"Результати експертизи ДНК показали, що тіло військового, якого днями передали на підконтрольну уряду України територію, це загиблий медик-сержант Микола Ілін. Зараз йде підготовка до проведення ритуалу вшанування полеглого українського героя", - зазначено в повідомленні.

Прощання з медиком відбудеться в Києві, 22 липня.

Загиблий сержант Микола Ілін був громадянином Естонії і проходив військову службу в підрозділі ЗС України на законних підставах. Командування ООС висловлює співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам загиблого.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики віддали неідентифіковане тіло загиблого військового Україні.

Тим часом, на Донбасі бойовики обстріляли селище. Знищені двоє окупантів.

Також бойовики 18 разів обстріляли позиції ООС у вівторок, семеро військових поранені.

 

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