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  • Литва скасувала 14-денну самоізоляцію для людей, які прибувають з України
20 липня 2020, понеділок, 15:24 9
Європа 2020-07-20T16:00:01+03:00
Українські Новини
Литва скасувала 14-денну самоізоляцію для людей, які прибувають з України

Литва скасувала 14-денну самоізоляцію для людей, які прибувають з України

Ольга Фандорина
Литва, Коронавірус, самоізоляція, Відкриття кордонів
Прапор України та прапор Литви. Фото: dt.ua
Прапор України та прапор Литви. Фото: dt.ua

Литва, яка в середині травня відкрила кордони для балтійських країн, для людей, які прибувають з України, скасувала самоізоляцію. В Литві почав діяти новий список країн ризику, після відвідування яких потрібно прходити обов'язкову самоізоляція. Про це повідомляє пресслужба Міністерство охорони здоров'я Литви, передає baltic-course.

Водночас країна ввела двотижневу самоізоляцію для тих, хто повернувся з Хорватії, Ісландії та Іспанії, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Люди, які повертаються з країн зі складною епідеміологічною ситуацією, протягом 24 годин мають передати свої дані фахівців Національного центру громадського здоров'я. Всі вони мають провести в ізоляції 14 днів, навіть якщо їхали транзитом через ці країни.

Раніше в Литві розповіли, як зміниться процес навчання восени через епідемію коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, в аеропортах Франції тестуватимуть на коронавірус людей, які прибули з-за кордону.

Крім того, Італія має намір продовжити надзвичайний стан через коронавірус.

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