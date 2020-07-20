Литва скасувала 14-денну самоізоляцію для людей, які прибувають з України

Литва, яка в середині травня відкрила кордони для балтійських країн, для людей, які прибувають з України, скасувала самоізоляцію. В Литві почав діяти новий список країн ризику, після відвідування яких потрібно прходити обов'язкову самоізоляція. Про це повідомляє пресслужба Міністерство охорони здоров'я Литви, передає baltic-course.

Водночас країна ввела двотижневу самоізоляцію для тих, хто повернувся з Хорватії, Ісландії та Іспанії, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Люди, які повертаються з країн зі складною епідеміологічною ситуацією, протягом 24 годин мають передати свої дані фахівців Національного центру громадського здоров'я. Всі вони мають провести в ізоляції 14 днів, навіть якщо їхали транзитом через ці країни.

Раніше в Литві розповіли, як зміниться процес навчання восени через епідемію коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, в аеропортах Франції тестуватимуть на коронавірус людей, які прибули з-за кордону.

Крім того, Італія має намір продовжити надзвичайний стан через коронавірус.