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13 липня 2020, понеділок, 18:03 6
Європа 2020-07-13T19:00:03+03:00
Українські Новини
В аеропортах Франції тестуватимуть на коронавірус туристів з-за кордону

В аеропортах Франції тестуватимуть на коронавірус туристів з-за кордону

Елизавета Кесельман
Коронавірус, Коронавірус у Франції, Відкриття кордонів, Тестування на коронавірус
Аеропорт. Фото: pixabay
Аеропорт. Фото: pixabay

У Франції, де люди вийшли на мітинги через скорочення працівників, заявили про те, що в найближчі дні в аеропортах введуть тестування на коронавірус для туристів, які прибувають з-за кордону. Про це в неділю, 12 липня, повідомив офіційний представник уряду Габріель Атталь, повідомляє RFI.

Як наголошується, всі тестування будуть проводиться виключно після рішення людей. Мова йде про експрес-тести, яких щодня планується проводити близько двох тисяч.

Також тест можна буде не робити при наявності довідки про проходження тесту в країні вильоту. Чи передбачена у разі відмови від тесту заборону на в'їзд або обов'язковий карантин, в уряді не уточнили.

Повідомляється, що точної дати запуску такого тестування ще немає, але влада обіцяє, що воно почнеться в найближчі дні.

Про запуск у Франції виробництва нових експрес-тестів EasyCov стало відомо наприкінці травня. Однак у продаж вони поки не надійшли. Новий тест може проводитися поза спеціалізованими лабораторіями на основі аналіз слини, взятої з язика пацієнта. Отримання результату займає менше години.

Як повідомляли Українські Новини, раніше у Франції відкрили Ейфелеву вежу.

Крім того, з 6 липня запрацював музей Лувр.

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